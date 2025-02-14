柯林頓、瑪丹娜曾造訪 倫敦知名豪華旅館失火幸無人傷

英國倫敦豪華旅館「奇屯消防站」今天發生火災，無人受傷。(翻攝X影片畫面)

英國倫敦消防員說，豪華旅館「奇屯消防站」（Chiltern Firehouse）今天發生火災，被迫疏散超過100人。這家旅館由消防站整修而成，是名流喜歡出沒的地方。

綜合英國「衛報」（The Guardian）與法新社報導，倫敦消防局（London Fire Brigade）表示，下午2時52分接到火警通報後，派出約「20輛消防車和約125名消防員前往馬里波恩區（Marylebone）的旅館救火」。

火勢持續約6小時後，一名消防單位新聞官說，他們已取得「良好進展」；據「新聞協會」（Press Association）引述，奇屯消防站旅館老闆巴拉希（Andre Balazs）說，火勢已被「完全控制」，無人受傷。

巴拉希說，旅館將暫停營業，直到進一步通知。

消防局表示，起火點是這家5星級旅館的管線，目前失火原因不明。

The Chiltern Firehouse luxury hotel in London owned by André Balazs, who also owned Hollywood’s infamous Standard Hotel, is on fire.



This hotel is frequented by all of Jeffrey Epstein’s close pals such as members of the Royal family, Bill Clinton and Naomi Campbell.



I’m sure… pic.twitter.com/nrDXT8Yjjm — LIZ CROKIN (@LizCrokin) 2025年2月14日

消防局指出，「從一樓通往這棟4層旅館樓頂的管道起火，一樓有一家餐廳」，在消防員抵達前，已有約100人撤離。

這棟建築興建於1889年，是倫敦第一批專門建造的消防站之一，後來由美國商人兼旅館老闆巴拉希翻新修復。

這家旅館深受一線明星青睞，澳洲流行音樂歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）2018年曾在這裡舉辦50歲慶生派對。

其他曾在這裡被拍攝到的名人還包括美國前總統柯林頓 、愛爾蘭搖滾歌手波諾（Bono）、英國前首相卡麥隆（David Cameron）、英國演員綺拉奈特莉（Keira Knightley）、美國演員琳賽羅涵（Lindsay Lohan）等。美國流行歌手瑪丹娜 （Madonna）和英國模特兒娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）也曾光顧這家旅館。