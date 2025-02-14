慕尼黑安全會議揭幕前 汽車衝撞至少28傷 兇嫌身分曝光

德國慕尼黑13日發生汽車衝撞人群事件，警方封鎖現場。（新華社）

在美國副總統范斯（J.D. Vance）與烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）於慕尼黑會議見面前夕，德國 巴伐利亞邦慕尼黑13日傳出汽車衝撞人群事件，至少28人受傷。巴伐利亞邦總理居德（Markus Söder）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，這起事故「疑似攻擊」，「這次襲擊顯示必須在德國快速推動改革」。

慕尼黑安全會議14日就要揭幕，地點距離案發現場僅1500公尺，格外敏感。

BBC引述警方說法，稱逮捕的嫌犯為24歲的阿富汗 人，有竊盜與毒品前科，正在申請庇護。目前至少28人受傷，部分受害者傷勢嚴重有生命危險，警方已出動直升機將傷者送醫。

慕尼黑市長萊特（Dieter Reiter）在接受德國媒體訪問時表示，傷者包含孩童，「我深感震驚，我的心與傷者同在」。

先前有目擊者指出，衝撞人群的汽車上載有兩名男子，其中一人遭警方開槍擊中並帶離現場，並非警方宣稱的一人犯案；但慕尼黑警方表示，無法證實有其他共犯。

路透稱，附近建物內也有多人目擊事發過程，Mini Cooper從警車之間穿過後加速行駛，群眾之中多人被撞倒。

慕尼黑警方在記者會證實，現場警力的確曾朝肇事車輛開槍。發言人胡柏（Christian Huber）表示，案發時，一輛警車正好在示威群眾後方行駛維安，肇事車輛駛近警車後，突然超車並直朝示威隊伍後方衝撞，警方朝這輛汽車開了一槍，之後逮捕了肇事者。