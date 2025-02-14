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北韓拆除金剛山離散家庭團聚中心 南韓促停狠批1句話

編譯中心／綜合13日電
南韓坡州市積雪覆蓋的田野附近，1月29日出現南韓軍方的鐵絲網圍欄。（美聯社）
南韓坡州市積雪覆蓋的田野附近，1月29日出現南韓軍方的鐵絲網圍欄。（美聯社）

南韓表示，北韓正在拆除金剛山度假村內的團聚中心，這處設施曾用於舉辦南北韓離散家庭的會面。這是南北韓關係緊張的最新跡象。

中央社綜合路透與法新社報導，首爾統一部發言人13日表示：「拆除金剛山團聚中心（Mount Kumgang Reunion Center）是非人道的行為，踐踏了離散家屬的殷切期盼。」

南韓「嚴正敦促立即停止此類行動」，並「表示強烈遺憾」。

統一部表示，南韓方面將考慮對北韓這一行為採取法律措施，並與國際社會聯合應對。北韓未有即時回應。

近年來，北韓不斷升高針對南韓的言論，將南韓指為「敵對國家」。

2003年11月，第五次南北韓紅十字會會談達成協定，雙方商定在金剛山景區興建離散家屬團聚會場，並於2005年8月31日動工，共斥資512億韓元（約3555萬美元），2008年建成。金剛山會面場所占地5萬平方米，包括一座能容納1000名離散家屬的12層酒店和兩棟三層辦公樓。2009年9月中秋節期間，南北韓首次使用這場地舉辦離散家屬團聚活動。

另據央廣引述法新社報導，自疫情結束以來，兩家西方旅行社2月13日首度進入北韓，並表示希望這個孤立的國家能盡快向外國遊客重新開放邊境城市。

根據旅行社今年1月表示，北韓將對外國觀光客重新開放邊境城市羅先（Rason），距離平壤為因應新冠疫情而封鎖邊界已過了五年之久。

北韓和中國都沒有對相關計畫發表評論。

總部位於北京、由英國人經營的「高麗旅行社」（Koryo Tours）主要向西方遊客提供一窺北韓的機會。該公司13日透過官網表示，「工作人員今天上午稍早已越過邊境」。

高麗旅行社寫道：「這個國家尚未完全對旅遊業開放，這是一次僅供工作人員參加的特別旅行。」但他們希望能在「未來幾天」確認羅先市將開放觀光。

另一家旅行社「青年先鋒旅行社」（Young Pioneer Tours）也上傳一張照片，顯示護照上蓋了北韓的邊境戳章，並宣布他們是「五年來第一家重返的旅行社」。

高麗旅行社日前表示，他們已開始接受旅客預約「自2020年1月邊境關閉以來，首次返回北韓的旅行」。該旅行社當時表示，希望能在今年2月成行。

高麗旅行社透過官網發出公告，指出行程將包括參觀羅先的「必看」景點，並且有機會「前往北韓慶祝當地最盛大的節日之一，金正日的生日」。

北韓現任領導人金正恩父親金正日的生日為2月16日，這一天被定為「光明星節」（Day of the Shining Star），通常會舉行包括閱兵在內的大規模公開慶祝活動。

在疫情爆發前，前往北韓旅遊就已受到限制。旅遊社表示，過去每年大約只有5000名西方遊客造訪。

一名士兵2024年6月站在懸掛國旗的朝鮮軍事哨所，拍攝地點在南韓坡州。（美聯社）
一名士兵2024年6月站在懸掛國旗的朝鮮軍事哨所，拍攝地點在南韓坡州。（美聯社）

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