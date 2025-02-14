情人節巧克力比去年漲10至20% 1原因影響西非產地收成

高溫影響收成，可能進一步推升早已創下新高的可可價格。（歐新社）

2月14日情人節，專家預期巧克力價格比去年飆漲約10%至20%。研究人員表示，氣候變遷 導致西非國家去年連續數周出現讓作物枯萎的高溫 ，這些國家是全球巧克力供應的支柱。高溫影響收成，可能進一步推升早已創下新高的可可價格。

在2022年夏天，可可的價格還低於每噸2000美元。但去年初開始上漲，在聖誕節期間，最高漲至超過1.2萬美元，之後一直在1萬美元附近徘徊。

中央社引述法新社報導，這些西非國家生產的可可約占全球產量70%。當地農民近年來飽受高溫、病害和異常降雨影響，導致產量下降。這些因素推升可可價格，而可可豆正是製作巧克力的主要原料。

一項新研究發現，「主因燃燒石油 、煤炭和甲烷氣所致的氣候變遷」正在使象牙海岸、迦納、喀麥隆和奈及利亞更頻繁出現高溫。

獨立研究機構「氣候中心」（Climate Central）研究發現，這一趨勢在象牙海岸和迦納這兩個全球最大可可生產國尤為明顯。

報告指出，10月至3月是可可豆主要生長期，過去10年來，氣候變遷使象牙海岸和迦納在這段期間高於攝氏32度的天數增加了三周。研究人員表示，「過度炎熱可能會導致收成數量和品質下滑」。

研究人員指出，除了氣候變遷外，還有許多可能傷害可可樹而推高價格的因素，例如粉介殼蟲蟲害、降雨模式異常、走私和非法採礦等。