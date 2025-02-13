南韓搶購黃金 造幣廠暫停售金條「不知何時再販售」

全球金價飆漲，南韓也爆黃金搶購潮，甚至因原料供應緊俏，引發金條暫停銷售。路透

川普 發布數波關稅攻勢，震盪全球經濟，資金紛紛流入避險資產，使今年全球金價 飆漲，南韓 也爆黃金搶購潮，甚至因原料供應緊俏，引發該國造幣廠暫停銷售金條。

綜合韓媒及彭博資訊報導，南韓造幣暨安全印刷公司（KOMSCO）在官網發布公告，並通知銀行客戶，表示目前在原料供應及需求管理上遇到問題，暫停金條銷售，但將會嘗試盡快恢復。

該公司一名主管表示，「因金價攀升，無法取得足夠的黃金原料，必須暫停銷售金條，目前尚不知道何時將能恢復販售。」

數據顯示，南韓最大的五家銀行，本月已售出價值共計242億韓元（約1670萬美元）的金條，較去年同期的79.6億韓元遽增。至10日為止，KB國民銀行、新韓銀行、友利銀行三家銀行的黃金帳戶數量共計達27萬7551個，自去年同期成長了10%，上月金條銷售也破紀錄，達225億韓元，本月迄今更達168億韓元。

截至11日，南韓當地的黃金報價站上每公克15萬6230韓元，寫下2014年3月南韓開放實體黃金交易以來最高價，也比去年2月13日的8萬6000韓元翻了近一倍。