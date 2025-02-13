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開義大利先例 托斯卡尼安樂死法案過關 議員質疑1目的

編譯中心╱綜合12日電
義大利托斯卡尼大區11日通過了一項安樂死法案，明定醫療單位應該如何應對有關安樂死的申請，為義大利全國首見。（路透）
義大利托斯卡尼大區11日通過了一項安樂死法案，明定醫療單位應該如何應對有關安樂死的申請，為義大利全國首見。（路透）

義大利托斯卡尼區議會11日通過安樂死法案，成為義大利首個立法規範以醫療方式協助終結生命的行政區。根據民調，義大利74%民眾認為末期受苦患者有權安樂死，已有其他義國行政區表態跟進推動立法。

根據程序，義大利中央政府若不同意地方行政區通過的法令，可在60天內向憲法法庭提出上訴，要求解釋是否違憲。因安樂死議題在義國爭論已久，義國憲法法庭曾多次敦促義大利國會應制訂全國性法律規範。

托斯卡尼區議會以27票贊成、13票反對通過安樂死法案，支持票源來自中左派政黨，右派政黨投票反對。

托斯卡尼區域通過的安樂死法案規定，對希望終結生命的末期患者，可向地方衛生局提出申請，衛生局將成立醫療道德委員審核，若申請案通過，將在10天內指定負責醫生與使用藥物，在七天內執行完成安樂死。

根據法令規範，申請安樂死獲得同意的案件，整個程序約可在37天內迅速走完，申請與執行過程完全免費；相反地，若申請案無法通過醫療道德委員會審核，則不能執行安樂死。

托斯卡尼地區是由左派民主黨執政，但義大利中央政府是由右派聯盟執政，右派聯盟黨議員喊話，托斯卡尼地區的安樂死法案勢將受到中央政府挑戰。

還有右派議員質疑，義大利單一行政區通過安樂死法案，可能引發「托斯卡尼死亡之旅」風潮，讓許多臨終病患選擇到此申請安樂死。

義大利晚郵報報導，義國國會目前有四個安樂死相關草案，但都尚未排入議程，因此各地方行政區針對此議題各自展開「自治之路」，北義的威尼托、皮埃蒙特都曾試圖立法規範安樂死，但未獲地方議會通過，威尼托大區區長已表示將捲土重來，盼很快就會通過法案。

報導指出，根據義大利「社會投資研究中心」調查，有74%義大利人贊同患有不之症的末期病患，在身心承受極大痛苦時，有權要求醫療介入提早終結生命。

不過天主教對安樂死持反對立場，托斯卡尼主教會議聲明指出，以一項地方法令承認協助死亡措施，不是達成任何里程碑，是對所有人的打擊。

安樂死 義大利 投票

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