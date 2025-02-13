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全球防衛支出2.46兆美元 歐洲10年增50% 這國預算居冠

編譯中心╱綜合12日電
英國智庫分析，歐洲防衛支出10年成長50%，德國防衛預算總額在北大西洋公約組織（NATO）歐洲成員國之中居冠。（歐新社）
英國智庫分析，歐洲防衛支出10年成長50%，德國防衛預算總額在北大西洋公約組織（NATO）歐洲成員國之中居冠。（歐新社）

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）12日發布2025年版軍事平衡（Military Balance）報告。根據IISS預先釋出的資料，全球防衛支出去年實質增長7.4%，總額達2.46兆美元。

其中，歐洲去年整體防衛支出較2014年成長50%，德國則成長23.2%，且防衛預算總額在北大西洋公約組織（NATO）歐洲成員國之中居冠，若與所有北約國家相較，則排名僅次於美國。

至於中國，IISS指出，其軍事現代化三大重點為反貪腐、重組、改革。共軍在建構「智慧化」軍隊方面取得進展。

此外，北京正深化「軍民融合」，包括在軍用、民用領域同時簡化採購流程，強化研發工作；共軍並持續提升聯合作戰能力。

IISS指出，中國去年軍費年增7%，軍費總額約占亞洲整體防衛支出的44%。共軍在許多領域逐步取得新能力，包括持續產出殲-20匿蹤戰機，第三艘航空母艦「福建艦」也開始進行一系列海上測試。一般認為，中共已開始打造第四艘航艦。

IISS這次是第66次發布年度軍事平衡報告，評估全球軍事能力、國防經濟，以及陸、海、空作戰領域的重要發展。報告並更新軍事組織、軍備、防衛支出等資料，涵蓋逾170個國家。

IISS估計，北約目前整體防衛支出總額約1.44兆美元，其中歐洲地區北約成員國的支出在北約總額占比少於1/3。

儘管今年6月在荷蘭海牙登場的北約峰會，不排除提出新的防衛支出低標3%，以取代現行的2%，IISS指出，要所有歐洲北約成員國都達到防衛支出占各國國內生產總額（GDP）3%的標準，現階段顯然是無法達成的目標。

根據北約資料，目前仍有八個成員國未達到2014年北約防衛投資承諾設定的「GDP 2%」門檻。

相較之下，俄羅斯軍費年增41.9%，總額達GDP的6.7%。不過，俄羅斯軍事支出難以準確估算，原因包括部分支出是來自國防以外預算（例如用以鼓勵民眾加入部隊的金錢誘因）、或者源自企業「贊助」，且加入部隊的民眾往往被要求自備部分裝備。

北約 共軍 預算

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