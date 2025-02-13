我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

台中新光三越氣爆已釀4死20傷 內部滿目瘡痍

丹麥諷川普 20萬人喊買加州「把迪士尼變安徒生樂園」

編譯中心╱綜合12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為丹麥倡議組織「Denmarkification」發起的群眾集資活動網站，呼籲丹麥人集資買下加州，諷刺美國紩統川普企圖購買格陵蘭島。（取材自網頁截圖）
圖為丹麥倡議組織「Denmarkification」發起的群眾集資活動網站，呼籲丹麥人集資買下加州，諷刺美國紩統川普企圖購買格陵蘭島。（取材自網頁截圖）

丹麥已有超過20萬人連署，提議買下美國加州，諷刺美國總統川普先前表示希望買下丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）。

丹麥倡議組織「Denmarkification」最近發起一項請願活動，希望買下美國加州，讓它成為「新丹麥」，並且把加州迪士尼樂園改名為「安徒生樂園」，讓米老鼠戴上維京人頭盔等等。

英國「衛報」報導，請願書寫道：「你是否曾經看著地圖，然後生起這樣的念頭，『你知道丹麥需要什麼嗎？更多的陽光、棕櫚樹和溜冰鞋』。哎呀，我們現在有個千載難逢的機會來讓這個夢想實現。讓我們從川普手中買下加州！」

連署網站上面有標語，呼籲「讓加州再次偉大」，藉以諷刺川普常掛在嘴邊的口號「讓美國再次偉大」。

活動主辦方還表示，他們將派出最好的談判代表：丹麥玩具公司樂高（Lego）的高管，以及丹麥政治電視劇「權力的堡壘」（Borgen）的演員們參與談判，請願書寫說：「我們將把hygge帶到好萊塢（Hollywood），把自行車道帶到比佛利山（Beverly Hills），把有機開放式三明治帶到每個街角。法治、全民健保和基於事實的政治也許適用。」

hygge是丹麥文，是指優質的舒適和愉悅感營造出一種幸福的感覺。

請願活動的發起人杜托瓦解釋為何應該由樂高高管來主持談判，「處理因丟失積木而發脾氣的孩子，讓他們成了談判專家」。

至於為何會盯上加州？活動網站給出的理由包括，加州盛產酪梨，一年有300天是晴天；購買加州能為丹麥帶來科技上的優勢；請願書還提到，川普不是那麼喜歡加州，曾稱加州是美國最破敗的州，且多年來與當地領袖不和，「我們相當確信他會願意以合適的價格捨棄加州」。

這項連署活動目標籌募1兆美元及贏得50萬人簽名聲援。

為了「讓交易更甜蜜」，請願活動主辦方還開出「終身供應丹麥糕點」的條件。如果美國民眾不同意怎麼辦？活動主辦方嘲諷：「讓我們面對現實吧，這（民意）什麼時候阻止過他？如果川普想賣掉加州，他就會賣掉加州。」

丹麥倡議組織「Denmarkification」發起的群眾集資活動網站，呼籲丹麥...
丹麥倡議組織「Denmarkification」發起的群眾集資活動網站，呼籲丹麥人集資買下加州，諷刺美國紩統川普企圖購買格陵蘭島；圖為格陵蘭島努克港（Nuuk）。（路透）

加州 川普 迪士尼

上一則

全球防衛支出2.46兆美元 歐洲10年增50% 這國預算居冠

延伸閱讀

川普：14日慕尼黑啟動烏克蘭和談 美副總統率團代表

川普：14日慕尼黑啟動烏克蘭和談 美副總統率團代表
麻州聯邦法官判決 聯邦雇員應接受川普優退計畫

麻州聯邦法官判決 聯邦雇員應接受川普優退計畫
川普何時宣布對等關稅？白宮：可能在周四見莫迪前

川普何時宣布對等關稅？白宮：可能在周四見莫迪前
美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

熱門新聞

澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
每年幼犬盃都和超級盃同日舉行。美聯社

快看世界／有超可愛的狗勾「幼犬盃」9日登場

2025-02-07 14:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

沒在開玩笑 杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

2025-02-07 21:59

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？