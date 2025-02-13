丹麥諷川普 20萬人喊買加州「把迪士尼變安徒生樂園」

圖為丹麥倡議組織「Denmarkification」發起的群眾集資活動網站，呼籲丹麥人集資買下加州，諷刺美國紩統川普企圖購買格陵蘭島。（取材自網頁截圖）

丹麥已有超過20萬人連署，提議買下美國加州 ，諷刺美國總統川普 先前表示希望買下丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）。

丹麥倡議組織「Denmarkification」最近發起一項請願活動，希望買下美國加州，讓它成為「新丹麥」，並且把加州迪士尼 樂園改名為「安徒生樂園」，讓米老鼠戴上維京人頭盔等等。

英國「衛報」報導，請願書寫道：「你是否曾經看著地圖，然後生起這樣的念頭，『你知道丹麥需要什麼嗎？更多的陽光、棕櫚樹和溜冰鞋』。哎呀，我們現在有個千載難逢的機會來讓這個夢想實現。讓我們從川普手中買下加州！」

連署網站上面有標語，呼籲「讓加州再次偉大」，藉以諷刺川普常掛在嘴邊的口號「讓美國再次偉大」。

活動主辦方還表示，他們將派出最好的談判代表：丹麥玩具公司樂高（Lego）的高管，以及丹麥政治電視劇「權力的堡壘」（Borgen）的演員們參與談判，請願書寫說：「我們將把hygge帶到好萊塢（Hollywood），把自行車道帶到比佛利山（Beverly Hills），把有機開放式三明治帶到每個街角。法治、全民健保和基於事實的政治也許適用。」

hygge是丹麥文，是指優質的舒適和愉悅感營造出一種幸福的感覺。

請願活動的發起人杜托瓦解釋為何應該由樂高高管來主持談判，「處理因丟失積木而發脾氣的孩子，讓他們成了談判專家」。

至於為何會盯上加州？活動網站給出的理由包括，加州盛產酪梨，一年有300天是晴天；購買加州能為丹麥帶來科技上的優勢；請願書還提到，川普不是那麼喜歡加州，曾稱加州是美國最破敗的州，且多年來與當地領袖不和，「我們相當確信他會願意以合適的價格捨棄加州」。

這項連署活動目標籌募1兆美元及贏得50萬人簽名聲援。

為了「讓交易更甜蜜」，請願活動主辦方還開出「終身供應丹麥糕點」的條件。如果美國民眾不同意怎麼辦？活動主辦方嘲諷：「讓我們面對現實吧，這（民意）什麼時候阻止過他？如果川普想賣掉加州，他就會賣掉加州。」