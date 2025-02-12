我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普將祭出「對等關稅」一次看：對美貿易順差國要小心了

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

加拿大任命「芬太尼沙皇」 打擊毒品換取美緩徵關稅

中央社／渥太華11日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大日前發出聲明表示，任命一位芬太尼沙皇，由前高級警官布羅索（Kevin Brosseau）擔任，「將與美國對等人員和執法機構密切合作，加快加拿大正在進行的偵查、破壞和摧毀芬太尼交易的工作」。(路透)
加拿大日前發出聲明表示，任命一位芬太尼沙皇，由前高級警官布羅索（Kevin Brosseau）擔任，「將與美國對等人員和執法機構密切合作，加快加拿大正在進行的偵查、破壞和摧毀芬太尼交易的工作」。(路透)

加拿大11日表示，對美國總統川普承諾將加強打擊毒品跨境流動，以換取暫停加徵關稅後，已任命一位芬太尼（fentanyl）沙皇。

中央社引述法新社報導，儘管加拿大一再聲稱，進入美國的芬太尼只有不到1%是經由其邊境進入，川普仍然堅決要求加拿大加強打擊跨國販運毒品的力道。

渥太華誓言加大力道打擊芬太尼以及越境進入美國的無證移民之後，川普上週暫停對加拿大徵收25%的關稅一個月。

渥太華也堅稱，只有不到1%這類移民經由加拿大邊境進入美國。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在聲明中表示，新任芬太尼沙皇、前高級警官布羅索（Kevin Brosseau），「將與美國對等人員和執法機構密切合作，加快加拿大正在進行的偵查、破壞和摧毀芬太尼交易的工作」。

布羅索最近擔任杜魯道的副國家安全和情報顧問，在加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）工作20多年。

加拿大已宣布一系列措施，以強化邊境安全及與美方合作。

渥太華承諾提供13億加元（約9億美元）用於購買新型黑鷹直升機、無人機、移動監視塔以及近萬名保護邊境的前線人員。

美國海關與邊境保護局（US Customs and Border）表示，2024會計年度查獲近2萬2000磅芬太尼，其中43磅是在加拿大邊境查獲。

加拿大 邊境 川普

上一則

慕尼黑安全報告：川普欲奪土地 美成需防範風險

下一則

日相石破茂快則5月訪中 盼改善雙方關係

延伸閱讀

行政院前院長陳冲：關稅是川普壓迫對手重要工具

行政院前院長陳冲：關稅是川普壓迫對手重要工具
對加拿大鋼鋁關稅將達50%？白宮官員透露關稅採疊加

對加拿大鋼鋁關稅將達50%？白宮官員透露關稅採疊加
關稅陰影揮不去 美股早盤走跌 蘋果逆勢漲逾1%

關稅陰影揮不去 美股早盤走跌 蘋果逆勢漲逾1%
出現「川普關稅疲乏」？美股對川普關稅訊息反應日益平淡

出現「川普關稅疲乏」？美股對川普關稅訊息反應日益平淡

熱門新聞

澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
每年幼犬盃都和超級盃同日舉行。美聯社

快看世界／有超可愛的狗勾「幼犬盃」9日登場

2025-02-07 14:03
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
加拿大總理杜魯多。(路透)

沒在開玩笑 杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

2025-02-07 21:59

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚