我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

61國巴黎AI峰會宣言倡包容、道德 美英1主因拒簽

編譯中心╱綜合11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴黎AI峰會11日落幕，61國簽署的峰會宣言並未獲一致同意，美國與英國拒絕加入；圖為出席峰會的各國領袖合影。(路透)
巴黎AI峰會11日落幕，61國簽署的峰會宣言並未獲一致同意，美國與英國拒絕加入；圖為出席峰會的各國領袖合影。(路透)

61國簽署的巴黎人工智慧(AI)行動峰會宣言並未獲一致同意，美國與英國拒絕加入，反對歐盟「過度監管」且認為不符國家利益。美國副總統范斯(JD Vance)更稱不與獨裁政權合作，媒體分析他是指中國。

巴黎AI行動高峰會11日落幕，包括歐盟與非洲聯盟委員會在內，峰會最後有61國簽署宣言，歐盟也宣布領投500億歐元，加上歐洲產業及投資者承諾投入的1500億歐元，共2000億歐元(約2076億美元)投入發展AI，該宣言呼籲一個「開放」、「包容」和「道德」的AI發展，然而簽署國卻不包括美國和英國。

法國、共同主席國印度、中國等都簽署宣言，承諾共同強化需要「全球對話」的AI治理，呼籲避免「市場集中」，使全球人民更容易取得這項科技。

為達成目標，峰會上宣布成立由國際能源總署領導的AI能源衝擊監察機構，以及聚集相關產業主要企業的永續AI聯盟。

法國總統馬克宏在峰會閉幕演說時指出：「我們在這裡奠定基礎，同時進行創新和加速，好讓人工智慧能夠實現並持續發展，這也是建立信任的關鍵」，強調須持續推進AI的國際治理。

然而美國與英國在簽署名單中缺席，凸顯了在該議題上兩個世界觀的衝突。

美國副總統范斯在峰會演說中捍衛美國立場，表示將保持美國在AI產業上的領導地位，同時警告對AI的「過度監管」，恐將「扼殺由美國主導、正在蓬勃發展的產業」。

與歐洲希望加速制定人工智慧發展框架相反，范斯希望提供「盡可能鼓勵有利成長的政策」。

范斯說，「美國是AI的領導者，且希望持續保持」。他在前往艾里賽宮(Elysee)用午膳前更強調，不願與「獨裁政權」合作，因為他們「會企圖滲透、進駐和接管你的資訊基礎設施」。媒體分析，范斯所指就是中國。

英國政府則解釋，因不符合「國家利益」而拒絕簽署AI宣言。英國首相施凱爾(Keir Starmer)的一位發言人說，「你不該指望我們加入那些我們認為不符合國家利益的倡議」。他強調，英國「無意與所有支持宣言者達成一致」，但將繼續與法國就其他事項展開合作。

馬克宏回應美國野心時堅持，發展AI的當下「需要規則與信任框架」。峰會結束後，法國宣布一項高達1090億歐元(約1134億美元)的民間投資計畫。

歐盟執委會主席范德賴恩也在11日宣布投資2000億歐元發展人工智慧，包括其中200億歐元將投入建造擁有約10萬個最新世代晶片的AI「超級工廠」，是目前歐盟建造中AI工廠算力的4倍，也是全球最大的公私合資AI工廠計畫。

范德賴恩不同意歐盟在AI競賽中已落後於美國和中國，因為「比賽才剛開始」，全球領導者尚未出爐。

印度總理莫迪(Narendra Modi)在閉幕式上表示，印度將為下一屆AI行動高峰會的主辦國，繼英國、南韓及法國後，成為第四個主辦AI國際大型會議的國家。

歐盟執委會主席范德賴恩11日在巴黎AI高峰會宣布，歐盟與歐洲產業及投資者合計將投...
歐盟執委會主席范德賴恩11日在巴黎AI高峰會宣布，歐盟與歐洲產業及投資者合計將投入2000億歐元發展人工智慧。(路透)

AI 歐盟 范斯

上一則

北約：去年援烏500億歐元超標 逾半來自歐洲、加拿大

下一則

因應關稅威脅 日本尋求豁免、南韓開戰略會議

延伸閱讀

澤倫斯基：準備好向俄羅斯提議交換領土

澤倫斯基：準備好向俄羅斯提議交換領土
似指正范斯誤解「愛的次序」 教宗批川普驅逐無證客：會有糟糕結局

似指正范斯誤解「愛的次序」 教宗批川普驅逐無證客：會有糟糕結局
英特爾股價出現救星 范斯誓言最先進AI晶片要確保美國製造

英特爾股價出現救星 范斯誓言最先進AI晶片要確保美國製造
出席巴黎AI峰會 歐盟執委會主席拋投資2000億歐元：比賽才剛開始

出席巴黎AI峰會 歐盟執委會主席拋投資2000億歐元：比賽才剛開始

熱門新聞

澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
每年幼犬盃都和超級盃同日舉行。美聯社

快看世界／有超可愛的狗勾「幼犬盃」9日登場

2025-02-07 14:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

沒在開玩笑 杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

2025-02-07 21:59
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚