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希臘這些度假島2周地震1.3萬次 數千人撤離家園

編譯中心╱綜合11日電
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希臘軍方地理小隊人員10日在距離桑托里尼不到2公里的卡美尼島進行觀測。(路透)
希臘軍方地理小隊人員10日在距離桑托里尼不到2公里的卡美尼島進行觀測。(路透)

希臘地中海度假勝地桑托里尼島（Santorini）10日發生規模5.3地震，為這個地區近日上萬次地震中最強烈一次，數以千計人被迫撤離家園。

中央社引述法新社報導，就連遙遠的首都雅典都有感的這場海底地震，沒有造成災損或人員受傷。不過，當地於兩個小時後又發生規模5.0地震。

根據雅典大學（University of Athens），1月26日至2月8日間，桑托里尼島（Santorini）及鄰近的阿莫爾戈斯島（Amorgos）、伊奧斯島（Ios）、阿納菲島（Anafi）等愛琴海（Aegean Sea）地區一共發生將近1萬3000次地震。

報導指出，通常有1萬5500人住在桑托里尼島上，撤離的居民和季節性工人已經超過1萬1000人。當局宣布桑托里尼島進入緊急狀態，上周開始實施的學校停課令會持續到14日。

持續不斷的地震讓科學家摸不著頭緒。這個地區自從1964年開始記錄以來，地震活動不曾如此頻繁。

桑托里尼位在一座休眠火山上，這座火山上次爆發是在1950年。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）7日到訪時表示，這個地區的火山活動「並不罕見」，沒有因此帶來「立即而特別的危險」。

桑托里尼島是希臘最熱門旅遊勝地之一，2023年吸引約340萬觀光客，其中包括超過100萬郵輪旅客。

地震 觀光 緊急狀態

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