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「沒跟美貿易活不下去」 川普認真想納加拿大為第51州

編譯中心／綜合10日電
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2019年時任美國總統川普（左）與加拿大總理杜魯多 （右）出席北約一場圓桌會議前。(美聯社)
2019年時任美國總統川普（左）與加拿大總理杜魯多 （右）出席北約一場圓桌會議前。(美聯社)

美國總統川普9日在空軍一號上對記者指出，自己真的想將加拿大變成美國的第51州；他9日赴紐奧良觀戰超級盃球賽，也成為美國史上首位出席此一比賽的現任總統。

就此前多次提到想兼併加拿大的說法究竟是認真還是開玩笑，川普接受美國福斯新聞主播拜爾專訪時說，「對，沒錯」。

川普還說若加拿大是第51州將更繁榮、過得更好，美國每年在加拿大損失2000億美元，「我不會坐視這種事發生；我們幹嘛每年要付2000億給加拿大，這根本就是補貼（他們）」。

川普並重申，加拿大沒跟美國貿易就「活不下去」，加拿大作為北約（NATO）創始會員國之一，不能再依賴美國提供的軍事保護。他表示，「大家都知道（加拿大）他們沒付很多軍費，這是由於他們以為我們會給予保護；他們可不能這樣假設，我們幹嘛要保護別的國家」。

對此，美聯社報導說，美國其實沒補貼加拿大，是從天然資源豐富的加拿大進口石油等商品，近年來美國對加拿大商品的貿易逆差已逐漸擴大至720億美元，此一貿易赤字反映出美國從加拿大進口能源的現況。

加拿大廣播公司（CBC）及加拿大媒體日前報導，杜魯多先前在與商界及勞工領袖的閉門經濟會議中就指出，川普揚言使加拿大成為第51州是「真心話」，企圖藉此取得加拿大的天然資源。

杜魯多說，「（川普）他們很清楚我們的資源，知道我們有什麼，他們很希望能從中得利；但川普覺得最簡單的方法之一，就是兼併我們。這是玩真的」。杜魯多還說，「也許這就是川普政府一直在講要兼併我們，將我們變成第51州的原因」。

美國原定自4日起課加拿大輸美商品達25%的關稅，但在和杜魯多通話後給予30日寬限期。對美加貿易戰，川普9日也說，渥太華「做得還不夠；必須有具體行動。不能再這樣下去，我會（就美國對加貿易逆差）有所改變」。

加拿大 川普 杜魯多

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