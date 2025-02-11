2025最佳航空出爐 大韓航空擠下卡達奪冠 專家曝勝出關鍵

航空評鑑網站「AirlineRatings.com」公布「2025全球最佳航空排行榜」，南韓大韓航空（Korean Air）為經濟艙提供最大的椅距空間奪冠。（路透）

國際航空評鑑網站AirlineRatings.com近日公布最新的「2025全球最佳航空排名」（World's Best Airlines For 2025），以旅客的舒適度、回饋意見做為重點評選標準，為世界各地的航空公司做出前25名的排行榜；其中，南韓大韓航空（Korean Air）因為最重視經濟艙乘客的舒適度、為經濟艙提供最大的椅距空間奪冠，擊敗去年冠軍卡達航空。

綜合媒體報導，大韓航空在全球最佳航空排名中，擊敗了去年冠軍卡達航空，獲選為2025最佳航空。前三名還包括卡達航空、紐西蘭航空，國泰航空則列第四名；台灣的長榮 航空與星宇航空也進入榜單，分別是第11名與18名。

AirlineRatings.com上月的發表「2025年最安全航空公司名單」，聚焦於航空公司的安全性，而此次最新發表的全球最佳航空公司排名，主要著重於乘客舒適度、意見等元素。AirlineRatings.com執行長彼得森（Sharon Petersen）表示，「最佳航空」排名聚焦乘客搭機時的舒適體驗，今年的評比尤其重視最多人搭乘的經濟艙。

AirlineRatings.com指出，在多數航空公司更重視機艙容納人數、而非旅客體驗的趨勢下，大韓航空因為對乘客舒適度、尤其是經濟艙乘客舒適度的高度重視而榮獲冠軍。

彼得森指出，現在多數航空公司在波音777型客機的每一排經濟艙座位，從原先「3-3-3」的座位配置變成「3-4-3」，前後排座椅間距（簡稱椅距）從原先的32至33英吋（81.28公分至83.82公分）降至31至32英吋（78.74公分至81.28公分），不過大韓航空仍保留該機型原本的座椅配置，座椅間距仍維持寬敞的33至34英吋（83.82公分至86.36公分），「為乘客提供更舒適的體驗」。

根據搭乘過大韓航空的網友評價，許多人表示「搭韓航來回都沒誤點」、「空姐漂亮又超級親切」、「搭過大韓，飛機餐我覺得超好吃」、「大韓的飛機通常都比較新」、「大韓服務非常好」。

彼得森表示，儘管優質的餐點、有效率的服務及舒適度，讓大韓航空的商務艙及頭等艙備受好評，但出色的經濟艙服務才是致勝關鍵。她提到，評選過程中不斷收到經濟艙空間不足的回應，因此經濟艙的舒適度與否，成為今年的主要評選因素。

另外，該機構也表示，要入選前25位全球最佳的航空公司必須符合一系列條件，包括不論飛行時間長短都必須提供餐飲和零食、經濟艙座椅間距最少要有31吋等，其餘非必須項目則包括Wi-Fi可用程度、高級經濟艙服務等。

2025全球最佳航空前10名

1.大韓航空

2.卡達航空

3.紐西蘭航空

4.國泰航空

5.新加坡 航空

6.阿聯酋航空

7.日本航空

8.澳洲 航空

9.阿提哈德航空

10.土耳其航空