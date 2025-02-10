AI仿國防部長「借錢救公民」義大利富商遭詐103萬美元

義大利國防部長克羅塞托。(路透)

義大利 近日發生了一起精心策畫的AI 詐騙事件，有詐騙集團 用AI生成國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）的聲音，要求當地富商協助支付贖金，拯救在海外被綁架的義大利公民，從中獲取數百萬歐元。

彭博資訊報導，該起詐騙事件鎖定商界富豪，包括義大利輪胎大廠倍耐力（Pirelli）董事長普洛維拉（Marco Tronchetti Provera）、時尚設計師亞曼尼（Giorgio Armani）、Prada董事長貝特里（Patrizio Bertelli）和托茲集團（Tod's）董事長暨創辦人戴拉瓦雷（Diego Della Valle）等人。

調查人員指出，詐騙集團手法相當多元，除了深偽國防部長克羅塞托的聲音，還有自稱是克羅塞托幕僚的電話，雖然多位富豪馬上察覺異狀，還是有人受害，至少1人轉帳100萬歐元（約103萬美元）至海外銀行的帳戶。

此外，詐騙集團聲稱義大利銀行會馬上還款，只是「暫時借錢」給政府，拯救被囚禁在中東的記者，調查也發現，克羅塞托幕僚的電話號碼被詐騙集團複製，以假亂真。

AI深度偽造音頻詐騙愈加猖獗，法拉利（Ferrari NV）一名高層在今年7月遭詐騙集團盯上，對方冒充執行長維尼亞（Benedetto Vigna），要求準備一筆大額資金用於一樁中國交易，所幸該名高層察覺可疑並未上當。