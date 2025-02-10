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為供學童免費午餐 印尼總統下令省錢：少差旅 少開空調 少基設

編譯季晶晶／綜合外電
印尼總統普拉伯沃。(路透)
印尼總統普拉伯沃。(路透)

印尼公務機關奉總統普拉伯沃之令撙節支出，作法包括刪減多部會預算、官員差旅減半、多利用遠距工作來節省電力和能源、大量取消先前批准了的基礎設施項目，以及減少購置辦公用品；省錢大作戰的目標是要在今年預算中勻出188億美元資金，兌現總統的重要競選承諾，主要是提供學童免費午餐，該計畫涵蓋對象是全國8200萬多名學童和孕婦，預計每年需耗資280億美元。

普拉伯沃認為他的免費午餐計畫能改善兒童營養並促進當地經濟。不過，經費來源是一大問題。該計畫最初自國家預算分配到70兆盧比，但隨著規模擴大、推廣至全國，現在需要另外100兆盧比（約61億美元）。

經濟學家並不看好減少基設投資的作法，指將影響經濟活動和私人投資。此時正值國內消費疲軟、當地貨幣貶至四年低點，以及全球貿易環境高度不確定之際，印尼的經濟困境可能益發深重。普拉伯沃設下未來五年GDP年增8%的目標，但央行已調降今年成長預測至4.7%到5.5%。

於此同時，普拉伯沃的其他支出計畫引發關注，他的內閣去年10月任命了100多位部長、副部長和單位首長。這是自1960年代以來、規模最大的印尼政府。

預算 印尼 投資

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