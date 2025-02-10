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南韓8歲女童放學後遭刺殺身亡 小學女老師認了：我幹的

編譯徐榆涵／即時報導
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南韓大田廣域市西區某國小10日驚傳有女老師刺死8歲女童。(取材自YouTube)
南韓大田廣域市西區某國小10日驚傳有女老師刺死8歲女童。(取材自YouTube)

南韓校園近日傳出一起凶殺命案，一名年僅8歲的女童放學後遭到40歲女老師持刀殺害，女老師隨後疑似自殘，已被送醫治療，詳細案情仍有待調查釐清。

韓聯社等韓媒報導，事件發生在當地時間10日下午，位於南韓大田廣域市西區某國小，就讀一年級的8歲女童原定會在下課後於照顧教室中等待家人5時許來接往補習班，但家人遲遲等不到人，於是進入學校詢問，發現找不到人後迅速報警，未料被發現時已倒在血泊中。

警方透過手機訊號追蹤，於同日下午5時50分許，在校內2樓的視聽室內，找到已經失去生命跡象的女童，發現她肩膀、手及臉都被刺傷，身體左側也被捅傷，緊急送醫後仍不治。

同時，警方也在視聽室內找到疑似自殘，頸部及手部受傷的女老師，立刻將其送醫治療。對此，女老師也向警方坦承犯案，「是我幹的」，但並未透露作案動機。

據了解，該名女老師曾因心理因素而長期休假，直到去年12月才復職，女老師與遇害學生平時沒有互動。

校方表示，11日全校停課，以此配合警方調查，未來將視情況決定是否繼續停課。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

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