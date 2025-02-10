我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對以哈停火失耐心：不放人就取消

矽谷科技業不好待 Meta 10日裁員逾6千員工

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）
三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

泰國眾議院國會議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）因涉嫌性侵一名台灣25歲女遊客，遭到當地法院發出逮捕令，不過隨著監視器畫面曝光，案情疑似出現逆轉。

猜言帕宛是泰國小黨泰進步黨（Thai Progress）國會議員，1月9日遭25歲台灣女遊客報警控訴，凌晨2點左右在酒吧遇見猜言帕宛，2人一起喝酒，對方提議送她回住宿地點，卻趁她喝醉酒時侵犯。警方立案調查後認為確有此事，因此向清邁地方法院申請逮捕令。

根據「bangkokbiznews」、「Daily News」等報導，知情人士透露，猜言帕宛仍在曼谷，將於2月20日前到清邁自首。雖然遭同僚施壓，要求不要濫用特權，但他依舊沒有辭掉議員職務的打算。另外，警方還威脅付40萬泰銖的費用，以撤銷此案。

知情人士指出，猜言帕宛和台灣女遊客發生關係，是出於雙方自願，質疑如果遭到性侵，為何同行友人沒有幫忙，稱房內有三人，而事發後，警方也未到現場蒐集證據，僅聽信受害者的片面說法，因此他的團隊和律師決定前往。

知情人士還指出，若觀看公布的監視器畫面，會發現猜言帕宛看起來並沒喝醉，也可以向酒吧查證。至於為何不發表聲明，原因是出於龐大的社會壓力，因為無論說什麼，外界都可能不會採信。

此外，時常分享泰國資訊的臉書粉專「泰國清邁象 Chiang MaiElephant」也分享此案後續並公開監視器畫面，稱議員在酒吧時看起來相當遷就配合，並指三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，相談甚歡，認為「台女仙人跳的跡象嚴重，勢必要好好說明說明到底怎麼一回事情」。

不少網友也紛紛留言：「自己投懷送抱還要告性侵？」、「台女把對方帶回家的行為…請不要再害台灣人了」、「這到頭來應該又是不起訴」、「台女先主動，後面就沒有什麼好說了！」

酒吧當晚的監視器畫面曝光，泰國議員猜言帕宛看起來沒有喝醉，女方也意識清楚。（取材...
酒吧當晚的監視器畫面曝光，泰國議員猜言帕宛看起來沒有喝醉，女方也意識清楚。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

泰國 臉書 眾議院

上一則

「人質面容憔悴」 川普對以哈停火失耐心：不放人就取消

下一則

南韓8歲女童放學後遭刺殺身亡 小學女老師認了：我幹的

延伸閱讀

金馬影后驚爆被性侵 陳沖在美國受辱：一輩子恥辱

金馬影后驚爆被性侵 陳沖在美國受辱：一輩子恥辱
哈瑪斯釋泰國人質 5人抵曼谷與家人相擁喜極而泣

哈瑪斯釋泰國人質 5人抵曼谷與家人相擁喜極而泣
泰國救觀光 部長接機、中文服務、特價商品

泰國救觀光 部長接機、中文服務、特價商品
洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
每年幼犬盃都和超級盃同日舉行。美聯社

快看世界／有超可愛的狗勾「幼犬盃」9日登場

2025-02-07 14:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

沒在開玩笑 杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

2025-02-07 21:59

超人氣

更多 >
防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片

川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響