我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最美小龍女58歲了 李若彤近照宛如少女 自爆到墳場發呆

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

柏林再爆反極右翼遊行 民眾扮消防員上街「滅火」

中央社／柏林10日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
柏林9日聚集抗議人潮，抗議保守派政黨與極右翼合作，警方統計參與者約3000人，遊行隊伍由數台從卡車改裝而成的消防車打頭陣，示威者裝扮成消防員，示威者也高舉「他們縱火，我們滅火」的紅色布條。(歐新社)
柏林9日聚集抗議人潮，抗議保守派政黨與極右翼合作，警方統計參與者約3000人，遊行隊伍由數台從卡車改裝而成的消防車打頭陣，示威者裝扮成消防員，示威者也高舉「他們縱火，我們滅火」的紅色布條。(歐新社)

德國柏林9日再度爆發示威活動，抗議保守派政黨與極右翼合作。抗議人士開著改裝成消防車的卡車，身穿消防員制服，以「撲滅火源」的創意行動，表達對極右翼另類選擇黨（AfD）「放火破壞德國民主防火牆」的不滿。

今年1月底德國中間偏右保守派政黨基民盟/基社盟（CDU/CSU）在國會提出移民緊縮計畫案，獲另類選擇黨支持通過，打破德國主流政黨「不與極右翼合作」傳統，引發全德串連抗爭潮。

繼2月2日有16萬人走上街頭，柏林9日也再度聚集不少抗議人潮，警方統計參與者約3000人，雖然規模小於前一周，但示威群眾以「撲滅火源」的創意方式表達訴求，相當吸睛。

遊行隊伍由數台從卡車改裝而成的消防車打頭陣，示威者裝扮成消防員，還有DJ車播放電子音樂模擬消防車警笛聲，並釋放煙霧營造火災現場感，路過的群眾紛紛舉起手機拍照。

此外，示威者也高舉「他們縱火，我們滅火」的紅色布條，並在改裝消防車上寫著「解決火災根源就是對抗種族主義」、「滅火：禁止AfD」等標語，強調排外的右翼極端主義如大火般蔓延，威脅著德國民主防火牆。

「防火牆」（Brandmauer）指得是戰後德國記取納粹種族屠殺歷史，主流政黨不與極右翼合作的政治底線，以防止極端主義影響國家決策。

儘管抗爭行動氣氛熱烈、音樂與口號此起彼落，當隊伍經過「猶太紀念碑」（Memorial to the Murdered Jews of Europe）時，現場卻安靜下來。示威者自發放低聲量，表達對猶太大屠殺受難者的尊重。

遊行最終抵達基民盟總部，民眾對著提出移民緊縮計畫的基民盟總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）競選看板，抨擊他與極右翼靠攏的路線正在摧毀德國民主。

手持反梅爾茨標語的示威者漢克（Martin Hanke）表示，德語「扶馬蹬者」（Steigbügelhalter）指的是幫助他人上馬的人。他認為，以梅爾茨為首的保守派正在重演百年前歷史，「像個扶馬蹬者一般，幫助極右翼政黨取得實質政治影響力」。

被示威群眾批評的梅爾茨，當晚在德國大選首場電視辯論會中，否認透過移民緊縮案與另類選擇黨合作，並說基民盟與另類選擇黨在北約、歐盟、對俄羅斯立場上皆有巨大分歧，所以選後不會找他們組閣，也不會合作。

對此，與梅爾茨辯論的社民黨候選人、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則回應：「我不相信。」認為打破政治底線的梅爾茨，若是開了與極右翼政黨合作先例，就還會有下一次。

德國 移民 猶太

上一則

烏克蘭戰後重建利益 美方「不想交普亭與中國分享」

下一則

抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核武

延伸閱讀

越柬寮聯盟捐款16萬 支持洛杉磯2消防組織

越柬寮聯盟捐款16萬 支持洛杉磯2消防組織
OpenAI成立德國子公司 加速布局因應Deepseek

OpenAI成立德國子公司 加速布局因應Deepseek
德國大選首重移民、經濟政策 2大主因避談國安

德國大選首重移民、經濟政策 2大主因避談國安
川普豪擲數十億加侖水想滅火 專家：付諸東流無意義

川普豪擲數十億加侖水想滅火 專家：付諸東流無意義

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
加拿大總理杜魯多。(路透)

沒在開玩笑 杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

2025-02-07 21:59

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心