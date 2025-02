柏林再爆反極右翼遊行 民眾扮消防員上街「滅火」

柏林9日聚集抗議人潮,抗議保守派政黨與極右翼合作,警方統計參與者約3000人,遊行隊伍由數台從卡車改裝而成的消防車打頭陣,示威者裝扮成消防員,示威者也高舉「他們縱火,我們滅火」的紅色布條。(歐新社)

德國 柏林9日再度爆發示威活動,抗議保守派政黨與極右翼合作。抗議人士開著改裝成消防車的卡車,身穿消防員制服,以「撲滅火源」的創意行動,表達對極右翼另類選擇黨(AfD)「放火破壞德國民主防火牆」的不滿。

今年1月底德國中間偏右保守派政黨基民盟/基社盟(CDU/CSU)在國會提出移民 緊縮計畫案,獲另類選擇黨支持通過,打破德國主流政黨「不與極右翼合作」傳統,引發全德串連抗爭潮。

繼2月2日有16萬人走上街頭,柏林9日也再度聚集不少抗議人潮,警方統計參與者約3000人,雖然規模小於前一周,但示威群眾以「撲滅火源」的創意方式表達訴求,相當吸睛。

遊行隊伍由數台從卡車改裝而成的消防車打頭陣,示威者裝扮成消防員,還有DJ車播放電子音樂模擬消防車警笛聲,並釋放煙霧營造火災現場感,路過的群眾紛紛舉起手機拍照。

此外,示威者也高舉「他們縱火,我們滅火」的紅色布條,並在改裝消防車上寫著「解決火災根源就是對抗種族主義」、「滅火:禁止AfD」等標語,強調排外的右翼極端主義如大火般蔓延,威脅著德國民主防火牆。

「防火牆」(Brandmauer)指得是戰後德國記取納粹種族屠殺歷史,主流政黨不與極右翼合作的政治底線,以防止極端主義影響國家決策。

儘管抗爭行動氣氛熱烈、音樂與口號此起彼落,當隊伍經過「猶太 紀念碑」(Memorial to the Murdered Jews of Europe)時,現場卻安靜下來。示威者自發放低聲量,表達對猶太大屠殺受難者的尊重。

遊行最終抵達基民盟總部,民眾對著提出移民緊縮計畫的基民盟總理候選人梅爾茨(Friedrich Merz)競選看板,抨擊他與極右翼靠攏的路線正在摧毀德國民主。

手持反梅爾茨標語的示威者漢克(Martin Hanke)表示,德語「扶馬蹬者」(Steigbügelhalter)指的是幫助他人上馬的人。他認為,以梅爾茨為首的保守派正在重演百年前歷史,「像個扶馬蹬者一般,幫助極右翼政黨取得實質政治影響力」。

被示威群眾批評的梅爾茨,當晚在德國大選首場電視辯論會中,否認透過移民緊縮案與另類選擇黨合作,並說基民盟與另類選擇黨在北約、歐盟、對俄羅斯立場上皆有巨大分歧,所以選後不會找他們組閣,也不會合作。

對此,與梅爾茨辯論的社民黨候選人、德國總理蕭茲(Olaf Scholz)則回應:「我不相信。」認為打破政治底線的梅爾茨,若是開了與極右翼政黨合作先例,就還會有下一次。