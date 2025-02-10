抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核武

北韓建軍節當天，金正恩視察國防部。(歐新社)

北韓 領導人金正恩 批評美國、日本 和南韓的三邊軍事合作加劇了區域緊張局勢，並矢言採取反制措施，包括進一步發展核武力量。他8日在朝鮮人民軍建軍節活動上表示，將快速加強核力量在內的一切遏制力新計畫項目。朝中社9日發表的一則評論，抨擊美韓自1月初的連串軍演是「瘋狂軍事挑釁」。

路透引述北韓中央通信社（KCNA）9日的報導指出，金正恩表示，美國部署核子戰略資產、進行軍事演習，並與日本和南韓軍事合作，導致區域軍事力量失衡，升高了安全環境上的嚴峻挑戰。

金正恩8日視察國防部並慶祝北韓建軍節時表示：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）不希望區域出現不必要的緊張局勢，但將採取持續反制措施，以確保區域軍事平衡。」

金正恩說，在朝鮮半島經常部署的美國核戰略手段、美國主導的雙邊及多邊核戰爭模擬演習、美日韓軍事同盟機制以及以此為基礎打造的「亞洲版北約」是朝鮮半島和東北亞地區軍事不平衡的根本因素，對北韓安全環境造成嚴重挑戰。

金正恩說，北韓不願看到地區局勢不必要地緊張激化，但從防止新戰爭爆發、保障朝鮮半島安全考慮，將持續採取應對措施，包括核力量在內的一切遏制力項目，並重申將核力量進一步「高度化」的堅定方針。

金正恩還說，美歐故意助長俄烏衝突長期化，北韓將始終不渝地支持俄羅斯維護自己的主權、捍衛領土完整。

美國總統川普7日與日本首相石破茂會晤後表示，他將與北韓建立關係；同時，美日兩國對北韓核計畫表示擔憂。