紐西蘭簡化黃金簽證 吸富人移居 將取消英語要求

紐西蘭宣布，正在簡化黃金簽證計畫，以吸引富裕移民在紐西蘭打造新生活。圖為奧克蘭市日前舉行的帆船大獎賽。(美聯社)

紐西蘭政府為振興經濟吸納更多外資，9日宣布簡化俗稱「黃金簽證 」的投資移民 計畫，並消除投資障礙放寬規則，包括取消英語語言測試，以吸引富裕移民。新規將於4月1日生效。

路透報導，紐西蘭移民部長史丹福（Erica Stanford）表示，從4月1日起，「積極投資者升級簽證」（Active Investor Plus visa，簡稱AIP）將縮減為兩大類，分別是「增長投資簽證」（高風險）和「平衡投資簽證」（混合風險）。

「增長投資簽證」，須於3年間直接向紐西蘭企業或管理基金投資最少500萬元(紐西蘭幣，下同，約286萬美元)，持證人只須逗留紐西蘭21天；「平衡投資簽證」，對象5年間投資最少1000萬元於債券、股票、新的地產開發（包括住宅）、現有的商業與工業房地產等；持證人須逗留紐西蘭最少105天。若投資額高於門檻，逗留日數可相應減少。

該國的商業移民專家等估計，新政策對紐西蘭低迷的地產市場是一劑強心針，而且在澳洲撤銷類似簽證後，讓投資者對紐西蘭的興趣增加。

史丹福表示，紐西蘭的投資者簽證類別將變得更簡單靈活，以鼓勵投資者選擇紐西蘭。財長威利斯相信這次變革可使紐西蘭對外國高價值投資者更具吸引力和更易獲取投資，從而推動該國經濟增長。

據報導，紐西蘭曾經憑藉投資移民計畫，平均每年吸納10億紐西蘭元，且很受中國投資者歡迎。惟2022年以AIP取代原來投資移民類別後，對申請人英語能力有嚴格要求，且須於3年投資最少1500萬紐西蘭元或向紐西蘭企業直接注資最少500萬紐西蘭元。

此後申請個案由原來一年約200份劇減至這幾年間的43份；投資額自2022年以來僅7000萬紐西蘭元，遠少於2019年新冠疫情爆發前兩年的22億紐西蘭元。專家抨擊此政策令該國錯失外來投資。加上該國於去年第三季陷入技術性衰退，促使總理盧克森的政府設法振興經濟。

該國正在修改外國投資法規，計畫在國際經濟發展署之下增設專為海外基金經理提供一站式服務的「紐西蘭投資署」，以及放寬訪客遙距工作的規定，希望吸引高技術人才定居紐西蘭。