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歐盟示好川普 擬先降美汽車關稅並添購更多液化天然氣

編譯中心／綜合8日電

歐盟期望避免川普2.0的關稅戰，和日本分頭向美國示好。歐洲議會貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）表示，歐盟擬將美國汽車進口關稅下調至美方對歐洲汽車徵收的水平。

金融時報報導，朗格表示，歐盟願意將美國對歐盟汽車的進口關稅大幅調降至2.5%，以避免貿易戰的爆發。他指出，歐盟希望在增加成本與關稅前，先與美方達成協議。不過，若無法達成協議，歐盟可能將採取報復措施。

據統計，2022年歐盟對美國出口的汽車接近74萬輛，總值374億元（歐元，下同，約386億美元），而從美國進口的汽車為27萬輛，總值87億歐元。該提案也將適用於來自中國等其他世貿成員國的汽車。歐盟官員表示，這項政策不會導致中國汽車大量湧入歐洲市場，且歐盟內的汽車業界對此表示支持。

然而，朗格警告，如果美方不接受該協議，歐盟將採取報復措施，包括對美國科技和金融公司採取限制措施，諸如撤銷其在歐盟享有的知識產權待遇，或對美國串流服務徵收稅收。他指出，「有時候，在談判桌上放把槍是很重要的。」此外，歐盟計劃向美國購買更多的液化天然氣（LNG）和軍事設備，作為交換條件。

該提案的出台，旨在減少與美國的貿易順差，避免貿易摩擦升級至全面貿易戰，尤其是在美國總統川普曾多次對歐盟的貿易不滿之下。

朗格還稱，歐盟亦擬向美國購買更多液化天然氣（LNG）和軍備。不過，朗格警告若談判破局，歐盟將首次動用新制訂的反脅迫工具（ACI），暫撤美國科企在歐盟範圍所享用的知識產權，例如免費使用軟件，或向美國串流服務等平台徵稅。

歐盟 關稅 川普

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