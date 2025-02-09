今冬最強寒流發威 日本暴雪1死26傷 南韓體感溫度-0.76℉

身著韓國傳統服飾韓服的婦女冒著大雪，在首爾市中心的景福宮前行。（路透）

日本 「今年冬天最強寒流」影響各地鐵 路及交通，從4日起的暴雪到8日上午造成1死26傷。新幹線慢行或停駛。由於積雪可能再增加，日本氣象廳警告民眾接下來仍要注意交通受阻與強風。而南韓 也全境受到寒流侵襲，連續近一周維持零下氣溫，加上白天風力強勁，首爾市8日體感溫度降至-18.2℃（-0.76℉）。

北海道及本州的日本海側地區已出現創紀錄大雪，日本總務省消防廳等統計至8日上午，已造成新潟縣10日町市一名70多歲男性死亡，北海道、福井縣等共8個道縣有26人受傷。

山口縣山陽小野田市的國道2號有數十輛車輛受困，形成長達5公里的車龍。當局撒防滑劑、協助車輛裝雪鏈等方式，於上午9時解除受困狀況。

新幹線方面，東海道新幹線在滋賀縣米原地區因降雪影響，全線放慢速度行駛；山形新幹線因除雪作業困難，福島至新庄段全日停駛。東北新幹線為檢查鐵軌，仙台至盛岡段暫停運行，至上午7時後才恢復。

氣象廳監測顯示，截至8日上午10時的24小時內，新潟市中央區降雪50公分，為1997年有統計以來的最深積雪。群馬縣水上町48公分，廣島縣庄原市44公分。

這場「數年一遇的強烈寒流」自7日晚間起影響日本各地。預測至9日清晨6時，全日本24小時最大降雪量為：關東甲信80公分、東北・北陸・近畿70公分、東海・中國60公分。

南韓氣象廳也持續對江原道、京畿道東北部、忠清北道北部、慶尚北道北部地區及全羅北道部分地區發布寒流警報；忠清北道西南部、京畿道中部、慶尚北道中部、全羅北道西北部及首爾東北、西北地區發布寒流注意報。