川普要烏克蘭拿稀土換援助 德總理痛斥「自私又自利」
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針對美國總統川普拋出拿稀土換取援助的要求，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日在受訪時抨擊川普「自私又自利」。
當被問及怎麼看待川普要烏克蘭拿稀土來換援助，蕭茲表示，「烏克蘭遭受入侵，我們伸出援手卻不求回報，這應該是做人的原則」。他強調，烏克蘭的資源應投入戰後重建或維持強大軍隊，要求烏克蘭用資源交換援助「非常的自私又自利」。
川普先前表態希望烏克蘭能「平等地回報」華府財政援助，還提到「我們告訴烏克蘭，他們擁有非常有價值的稀土。我們希望和烏克蘭達成協議，他們用稀土和其他資源來保障我們提供援助」。
烏克蘭總統澤倫斯基於7日回應，「如果要談交易，那我們就來談交易，我們樂見其成。」但他強調，任何協議都應涵蓋盟友的安全保障。
另據俄羅斯官媒RT報導，俄羅斯國防部7日宣布，攻下烏東重要城鎮托爾茨克，並公布了歷時5個月的戰役重點影像合輯。烏克蘭的戰爭繪圖網站「DeepState」則表示，「托爾茨克被敵軍占領的報告不實」，烏軍繼續在該市抵禦，城鎮戰正在進行之中。
根據DeepState的報告，儘管俄羅斯國防部的另一波虛假聲明在烏克蘭的資訊空間擴散，但烏軍仍在托爾茨克進行防禦作戰；然而，市中心則幾乎完全處於俄軍的控制之下，「不幸的是，因為對自己的官方消息來源缺乏信任，人們被迫依賴敵方消息來源。
此外，澤倫斯基同日示警，北韓兵已重返庫斯克前線，並發動新的攻擊。
北韓去年底派兵協助俄羅斯在庫斯克州擊退烏軍，近日傳出北韓兵因遭蒙重大損失，甚至已撤離前線。烏克蘭特種部隊上周告訴BBC，已在過去21天沒有在前線看到北韓兵。不過，澤倫斯基在視訊演說中表示，俄羅斯軍隊帶回北韓士兵，並在烏克蘭部分占領的地區發動新攻擊。
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