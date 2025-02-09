川普要烏克蘭拿稀土換援助 德總理痛斥「自私又自利」

蕭茲抨擊川普拿稀土換援助的言論自私又自利。圖為蕭茲日前出席選舉造勢活動。（美聯社）

針對美國總統川普拋出拿稀土換取援助的要求，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日在受訪時抨擊川普「自私又自利」。

當被問及怎麼看待川普要烏克蘭 拿稀土來換援助，蕭茲表示，「烏克蘭遭受入侵，我們伸出援手卻不求回報，這應該是做人的原則」。他強調，烏克蘭的資源應投入戰後重建或維持強大軍隊，要求烏克蘭用資源交換援助「非常的自私又自利」。

川普先前表態希望烏克蘭能「平等地回報」華府財政援助，還提到「我們告訴烏克蘭，他們擁有非常有價值的稀土。我們希望和烏克蘭達成協議，他們用稀土和其他資源來保障我們提供援助」。

烏克蘭總統澤倫斯基於7日回應，「如果要談交易，那我們就來談交易，我們樂見其成。」但他強調，任何協議都應涵蓋盟友的安全保障。

另據俄羅斯 官媒RT報導，俄羅斯國防部7日宣布，攻下烏東重要城鎮托爾茨克，並公布了歷時5個月的戰役重點影像合輯。烏克蘭的戰爭繪圖網站「DeepState」則表示，「托爾茨克被敵軍占領的報告不實」，烏軍繼續在該市抵禦，城鎮戰正在進行之中。

根據DeepState的報告，儘管俄羅斯國防部的另一波虛假聲明在烏克蘭的資訊空間擴散，但烏軍仍在托爾茨克進行防禦作戰；然而，市中心則幾乎完全處於俄軍的控制之下，「不幸的是，因為對自己的官方消息來源缺乏信任，人們被迫依賴敵方消息來源。

此外，澤倫斯基同日示警，北韓 兵已重返庫斯克前線，並發動新的攻擊。