「戰勝美國」 伊朗最高領袖哈米尼 停火來首晤哈瑪斯高層

伊朗最高領袖哈米尼（右）8日與來訪的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導高層在伊朗德黑蘭會面。（美聯社）

伊朗 最高領袖哈米尼8日與來訪的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 領導高層在伊朗德黑蘭會面。哈米尼提到哈瑪斯「戰勝猶太復國主義政權（即以色列 ），也戰勝美國」，沒讓美以他們得逞任何目標。這是自1月19日以哈在加薩停火以來，伊朗最高領袖首次接見哈瑪斯高層。

伊朗國營電視台報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在首都德黑蘭向哈瑪斯高層哈雅（Khalil al-Hayya）等人表示：「你們戰勝猶太復國主義政權，實際上也戰勝美國，靠著真主天恩，你們沒讓他們實現任何目標。」

伊朗媒體報導提到，哈瑪斯高層在德黑蘭向哈米尼祝賀1979年伊朗伊斯蘭革命46周年紀念，他們也感謝伊朗的持續支援。

哈瑪斯代表團還向哈米尼匯報加薩走廊與約旦河西岸（West Bank）當前局勢，以及他們「取得的勝利和成功」。

另據央廣引述美聯社報導，哈瑪斯同日將3名人質交給國際紅十字會(Red Cross)，3人都是以色列籍男性。以色列方面則將依照與哈瑪斯的停火協議，釋放數十名巴勒斯坦囚犯作為交換。

3名以色列人質分別是52歲的賽拉比(Eli Sharabi)、56歲的賓艾米(Ohad Ben Ami)和34歲的李威(Or Levy)。他們被哈瑪斯戰士帶到加薩中部城市迪爾巴拉(Deir Al-Balah)的一座舞台上，臉色顯得十分憔悴蒼白。

在數百名圍觀群眾前，哈瑪斯戰士把麥克風遞到3人面前，要求他們公開發表聲明，然後才將他們交給一旁等候的紅十字會人員。自1月19日以哈停火以來，這是首次有人質被要求在獲釋過程中發表聲明。

這也是雙方停火以來的第五度人質與囚犯交換行動。在此之前，已有18名人質和超過550名巴勒斯坦囚犯獲釋。