川石會 美收穫滿 日僅獲既有安全承諾

美國總統川普（右）與日相石破茂（左）7日在會談後召開共同記者會，川普展示當天兩人會談時的合影，並親筆簽名題字供石破留念。（路透）

美日高峰會7日結束，對於日相石破茂和美國總統川普 的得失，政治風險顧問公司Japan Foresight創辦人哈里斯表示，川普政府看來對於在「同盟管理」上花時間及精力不感興趣，此行從川普獲得的任何美國對日「再保證」，均可能只是短期的。

從川石會後的聲明，以及各方的分析與討論，石破僅取得與拜登政府時對日安全承諾幾乎一樣的一紙聲明，反而是川普可謂收穫滿滿。

美國國家評論雜誌報導說，對日本 政府而言，這次峰會只有兩大目標，即重申日美關係的重要性，以及強調日方亟欲在雙邊或多邊的共享目標上合作。日本富士新聞網報導則列出日方三大目標：使川普不對日本開徵高關稅、不要求日本進一步增加防衛開支，還有讓他承諾尖閣諸島（釣魚台列嶼）適用美日安保條約第五條。

美國去年的前三大貿易夥伴：墨西哥、加拿大及中國已分別遭川普祭出課高關稅的手段。川普7日雖未公開給作為第五大貿易夥伴與對美享有第七多貿易順差的日本難看，但當天仍表明並未就此排除對日本揮出關稅大刀的可能性。

對此，石破解方是凸顯日本對美「空前」投資 ，像日本汽車公司豐田、五十鈴在美國投資並創造就業機會，並考慮將日本的對美投資額增至1兆美元，加碼採購美國液化天然氣、乙醇及氨。被問到日本接下來也淪為關稅苦主的可能性，則是選擇避重就輕說，「不回應假設性問題」。

然而，日本國內很關心的日鐵收購美鋼案形同確定告吹，石破和兩家鋼鐵公司在7日會前皆想改變川普堅決反對併購案的立場。但川普7日仍明言，日鐵今後只會對美鋼進行重大投資，不會再試圖收購美鋼。

另外，川普雖肯定日本政府2027年度將防衛開支在GDP占比增至2％的方針，但在共同記者會仍表明，日本要依照川石會達成的協議，「進一步大幅增加」防衛開支。

有論點指出，石破此刻能為日本做的最好的一件事，「就是讓日本遠離川普的雷達愈久愈好」。據NHK報導，石破身邊人士在會後說，兩人可能滿投緣，並認為「已建立差強人意的信賴關係」。堅信勤能補拙的石破則依安倍遺留的三項策略：「不否定川普的發言」、「全面配合他的興趣」和「談論自身的成長經歷會很有效果」。會談時石破多次讚揚川普，背後考量在於川普被石破身邊人士形容為難以預測，因此避免惹惱他，才是更明智的做法。