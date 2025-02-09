我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來第一念頭是這2字

傳在群組發飆罵「憑什麼封我號」中網嘲：汪小菲罵錯人了

川石會 美收穫滿 日僅獲既有安全承諾

編譯中心／綜合8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）與日相石破茂（左）7日在會談後召開共同記者會，川普展示當天兩人會談時的合影，並親筆簽名題字供石破留念。（路透）
美國總統川普（右）與日相石破茂（左）7日在會談後召開共同記者會，川普展示當天兩人會談時的合影，並親筆簽名題字供石破留念。（路透）

美日高峰會7日結束，對於日相石破茂和美國總統川普的得失，政治風險顧問公司Japan Foresight創辦人哈里斯表示，川普政府看來對於在「同盟管理」上花時間及精力不感興趣，此行從川普獲得的任何美國對日「再保證」，均可能只是短期的。

從川石會後的聲明，以及各方的分析與討論，石破僅取得與拜登政府時對日安全承諾幾乎一樣的一紙聲明，反而是川普可謂收穫滿滿。

美國國家評論雜誌報導說，對日本政府而言，這次峰會只有兩大目標，即重申日美關係的重要性，以及強調日方亟欲在雙邊或多邊的共享目標上合作。日本富士新聞網報導則列出日方三大目標：使川普不對日本開徵高關稅、不要求日本進一步增加防衛開支，還有讓他承諾尖閣諸島（釣魚台列嶼）適用美日安保條約第五條。

美國去年的前三大貿易夥伴：墨西哥、加拿大及中國已分別遭川普祭出課高關稅的手段。川普7日雖未公開給作為第五大貿易夥伴與對美享有第七多貿易順差的日本難看，但當天仍表明並未就此排除對日本揮出關稅大刀的可能性。

對此，石破解方是凸顯日本對美「空前」投資，像日本汽車公司豐田、五十鈴在美國投資並創造就業機會，並考慮將日本的對美投資額增至1兆美元，加碼採購美國液化天然氣、乙醇及氨。被問到日本接下來也淪為關稅苦主的可能性，則是選擇避重就輕說，「不回應假設性問題」。

然而，日本國內很關心的日鐵收購美鋼案形同確定告吹，石破和兩家鋼鐵公司在7日會前皆想改變川普堅決反對併購案的立場。但川普7日仍明言，日鐵今後只會對美鋼進行重大投資，不會再試圖收購美鋼。

另外，川普雖肯定日本政府2027年度將防衛開支在GDP占比增至2％的方針，但在共同記者會仍表明，日本要依照川石會達成的協議，「進一步大幅增加」防衛開支。

有論點指出，石破此刻能為日本做的最好的一件事，「就是讓日本遠離川普的雷達愈久愈好」。據NHK報導，石破身邊人士在會後說，兩人可能滿投緣，並認為「已建立差強人意的信賴關係」。堅信勤能補拙的石破則依安倍遺留的三項策略：「不否定川普的發言」、「全面配合他的興趣」和「談論自身的成長經歷會很有效果」。會談時石破多次讚揚川普，背後考量在於川普被石破身邊人士形容為難以預測，因此避免惹惱他，才是更明智的做法。

日本 川普 投資

上一則

川普要烏克蘭拿稀土換援助 德總理痛斥「自私又自利」

下一則

哈瑪斯釋泰國人質 5人抵曼谷與家人相擁喜極而泣

延伸閱讀

川普預告開徵「對等關稅」 中國、印度、台灣可能中槍

川普預告開徵「對等關稅」 中國、印度、台灣可能中槍
川普會見首相石破茂 日允對美投資增至1兆美元

川普會見首相石破茂 日允對美投資增至1兆美元
社論／川普已萬箭齊發 民主黨仍無方向

社論／川普已萬箭齊發 民主黨仍無方向
對台晶片徵關稅？專家：川普在給暗示 另有真正目的

對台晶片徵關稅？專家：川普在給暗示 另有真正目的

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
全日空一架空中巴士A380，示意圖。（路透）

全日空客機落地傳事故 機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

2025-02-02 04:48

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行