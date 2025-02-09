全球經濟命脈的海底電纜頻遭攻擊 俄與西方混合戰開打

芬蘭海巡隊加強巡弋，調查可能破壞海纜的可疑船隻。(歐新社)

俄羅斯與西方打起混合戰(hybrid war)，海底電纜成了致命弱點。這些電纜長度極長、位置偏遠，若遭攻擊，將有重大的連鎖反應。海纜對輸送數據和能源極為關鍵，負責傳輸全球99%數據，關係到每日約10兆美元的金融交易。

俄國間諜 船「琥珀號」(Yantar)這十年來航遍全球，並在海纜周圍打轉，西方官員質疑，克里姆林宮打算繪製攸關全球經濟命脈的海纜地圖。英國國防大臣希利說，琥珀號1月底行經英國水域，兩艘英國皇家海軍船艦出動追蹤，英國蓄意近距離追蹤這艘間諜船，要讓俄國總統普亭知道：「我們看到你了」。

俄國對烏克蘭全面開戰以來，疑似截斷海纜，製造混亂。但由於攻擊地點偏僻，船隻又大多未懸掛俄國旗幟，難以追究責任。北約 加強監控疑與俄國相關的船隻。北約盟國在共同聲明稿表示，俄國調派影子艦隊，威脅到波羅的海與全球海上與環境安全。

俄國影子油輪「Eagel S號」的船錨，去年12月切斷連接芬蘭與愛沙尼亞的電纜後，遭到芬蘭拘留。八名船員被視為嫌犯，但芬蘭沒辦法對切斷電纜一事提告。這艘船的船籍為庫克群島，芬蘭當局說，可能會以違反海關規定為由，扣留船上的俄國原油。

去年底中國船隻「伊鵬3號」(Yi Peng 3)的船錨，割斷兩條數據電纜後，遭到德國調查。經過冗長談判，中方同意歐洲人員登船，條件是由北京官員帶頭調查。德方在船上待了五個多小時，訊問船員並檢查船錨，結果未發現足以發布逮捕令的證據。伊鵬3號隨後離開，恢復正常作業。

俄國發言人說，指控俄國破壞波羅的海海底電纜，意在限制俄國原油出口，並替限縮俄國航運製造藉口。

北大西洋有數百條海纜，若要造成重大破壞，可能須同時切斷多條海纜，這在平均深度超過2英里(約3.2公里)的北大西洋並不容易，需要掌握海纜位置與走向的詳盡資訊。