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10天7000震 希臘知名觀光島桑托里尼撤離萬人

編譯中心／綜合7日電
希臘知名觀光島嶼「桑托里尼」（Santorini）10天內已記錄到超過7000次地震，最強一次為5日晚上的5.2級。（路透）
希臘知名觀光島嶼「桑托里尼」（Santorini）10天內已記錄到超過7000次地震，最強一次為5日晚上的5.2級。（路透）

希臘知名觀光島嶼「桑托里尼」（Santorini）10天內已記錄到超過7000次地震，最強一次為5日晚上的5.2級，至今已有超過1萬1000人因地震從島上撤離。希臘地震專家稱，不排除鄰近斷層發生6級地震的可能性。

據半島電視台報導，雅典國家天文台研究主任加納斯（Athanassios Ganas）稱：「我們現在正處於地震群發中。」地震群（seismic swarm）是指在短時間內（從數小時到數月），在局部區域發生一系列小型到中型地震，而且沒有單一的主要震源。此次最強的5.2級屬於中度地震，6.0級或以上則屬於嚴重地震。

地震震央目前集中在桑托里尼和其他周邊島嶼之間不斷擴大的地震群。

桑托里尼位於希臘火山弧線上，此條弧線從希臘南部的伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）延伸到賽克拉德茲群島（Cyclades）。

此地區另有兩座火山島：尼亞卡美尼島（Nea Kameni）和科倫坡島（Kolumbo）。尼亞卡美尼島位於桑托里尼火山口內。科倫坡島是一座海底火山，位於桑托里尼島東北約8公里處。

桑托里尼島現在的地質即是形成於西元前1600年，人類歷史上最大規模的一次火山爆發。

加納斯（Athanassios Ganas）解釋說：「我認為科倫坡海底火山和火山群目前不會造成任何危險；但仍不能排除第2次岩漿爆發的可能性，且鄰近斷層有發生6級地震的可能性。」

加納斯指出，儘管桑托里尼島距離兩座火山很近，但他認為火山爆發的可能性不大，並強調，目前的地震與火山活動無關，不會造成特定的火山危害。

希臘位於世界上地震活動頻繁的地區，地震並不罕見。地震目前尚未在島上造成人員傷亡或重大損失。希臘當地政府現在已關閉桑托里尼島和阿莫爾戈斯島（Amorgos）的學校至7日，緊急狀態則將持續到3月3日。

地震 觀光 緊急狀態

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