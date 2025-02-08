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180萬加薩人在哪安置？ 以色列提議遷海盜國索馬利亞

編譯中心／綜合7日電
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在以色列的狂轟濫炸下，加薩已不適合人居住，180萬居民的安置成為問題。 （路透）
在以色列的狂轟濫炸下，加薩已不適合人居住，180萬居民的安置成為問題。 （路透）

川普有意淨空加薩，180萬居民的安置成為問題，被川普點名的約旦跟埃及已表達敬謝不敏，而最新被看上的目標竟然是海盜橫行、恐怖組織伊斯蘭國肆虐的索馬利亞。對此，多數加薩民眾表示，無意遷往他處，更別說是索馬利亞。然而，結果可能由不得他們。

川普宣稱要將加薩居民遷往「更安全、更美麗」的新家，因為加薩已成廢墟，不適人居。川普避而未談的是，加薩淪落到這場面，正是他的盟友、以色列總理內唐亞胡的傑作。

以色列外長卡茲已下令國防軍「準備從海空疏散加薩居民」，將有「特殊安排」。CBS新聞報導，以色列駐美太平洋西南部總領事巴查（Bachar）5日受訪時提出三處，包括摩洛哥一處、索馬利亞兩處，加上鄰近索馬利亞的一處自治區Puntland，還戲稱：「這下子你們可有新聞能大作文章囉！」

另據路透報導，巴勒斯坦囚犯協會指出，根據以色列與哈瑪斯（Hamas）停火協議，雙方將進行第5次人質和囚犯交換，以色列8日將釋放183名囚犯，哈瑪斯也公布3名即將獲釋人質名單。

巴勒斯坦囚犯協會發言人薩拉尼（Amani Sarahneh）表示：「獲釋的囚犯中，有18人被判處無期徒刑，54人被判長期徒刑，還有111人來自加薩（Gaza），他們是在（2023年）10月7日的突襲後被逮捕。」

另一方面，哈瑪斯指出，賓艾米（Ohad Ben Ami）和賽拉比（Eli Sharabi）是哈瑪斯2023年10月7日跨境突襲俘虜的人質，李威（Or Levy）則是攻擊當天在諾瓦音樂節被劫走的人質，這3人將獲釋。

加薩 以色列 哈瑪斯

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