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加納利群島無證客移民爆量 4500未成年人移轉西班牙

編譯中心／綜合7日電
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西班牙近2年來非法移民危機嚴重，政府計畫依協定移轉4500名未成年人。（路透）
西班牙近2年來非法移民危機嚴重，政府計畫依協定移轉4500名未成年人。（路透）

面對加納利群島爆量收容無證件移民的人道危機，西班牙政府6日與當地政府就轉移未成年移民至全國各自治區間的「分配標準」達成協議，計畫依協定移轉4500名未成年人。

加納利群島是一個西班牙的群島及西班牙位置最南的自治區，位於大西洋中。西班牙近2年來移民危機嚴重，鋌而走險搭船經由海路抵達西班牙位於非洲西北部外海「加納利群島」（Canarias）的非法入境人數屢創新高，2023年接收3萬9910名非法移民，打破歷史紀錄，2024年更衝到4萬6843名，再度創下新高。

根據西班牙國家報報導，加納利群島的收容所僅能容納2000名未成年移民，但卻接收了5800名無人陪伴的青少年和兒童移民，資源嚴重匱乏，急需將超載的人數轉移至西班牙其他自治區。

西班牙青年與兒童部長瑞戈（Sira Rego）和加納利群島自治區主席克拉維荷（Fernando Clavijo）6日舉行會議，同意一次性轉移4000名加納利群島收容的未成年移民和500名北非飛地休達（Ceuta）收容的未成年移民。

克拉維荷向西班牙其他自治區和各政黨呼籲「人性與團結」，他強調，分配移民名額不是「領土或政治問題」，而是「解決人道主義災難」，最重要的是尊重與維護這些未成年移民的人權。

克拉維荷指出，除了協定的分配標準之外，在實施轉移時還會考慮其他因素，不會遷移幼童，以避免他們因為改變環境而再度遭受創傷。瑞戈則表示，面對龐大的轉移計畫，雖然仍有「經濟問題」待解決，但她強調政府打算提供「足夠的資金」。

國家報指出，這項協議仍需調整，並且必須得到國會的支持，但是右翼最大在野黨「人民黨」（PP）已對此分配準則表達批評，表示不會支持任何不對稱、不公平的分配模式，因此本次協議尚未能解決迫在眉睫的人道危機。

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