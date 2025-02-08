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德國大選首重移民、經濟政策 2大主因避談國安

編譯中心／綜合7日電
德國聯邦議會選舉將於2月23日舉行，大選前夕移民與經濟議題成為選戰攻防焦點；圖為街道上競選海報。（路透）
德國聯邦議會選舉將於2月23日舉行，大選前夕移民與經濟議題成為選戰攻防焦點；圖為街道上競選海報。（路透）

德國大選進入倒數，移民與經濟議題成為選戰攻防焦點。儘管面臨嚴峻的地緣政治挑戰，選民對安全與外交議題仍關注有限。學者分析，這一現象源於兩德統一後的長期和平環境，以及政治菁英對黨內爭議議題的刻意迴避。

德國聯邦議會選舉將於23日舉行。根據調研機構Statista，37%的選民最關注「移民與難民」議題，其次是「經濟」，僅14%受訪者將「武裝衝突、和平與外交」視為優先問題，顯示國防與外交政策在選戰中邊緣化。

柏林赫爾蒂學院（Hertie School）國際安全中心主任韓克（Marina Henke）指出，選民對國防與外交冷感，背後有兩大主因。

首先，德國在兩德統一後經歷30多年的和平穩定，民眾普遍對國家安全議題失去敏感度。韓克提到，2022年俄羅斯入侵烏克蘭初期，德國社會曾一度意識到國安的緊迫性，但這種警覺隨著時間不斷消退。

第二個因素來自政治菁英的刻意迴避。韓克表示，德國主要政黨內部對安全政策缺乏共識，候選人傾向避談國防議題，以免激化黨內矛盾。

「所有人都知道，堅守財政紀律的德國沒有足夠的預算同時做到兩件事—維持強大社會福利體系的同時，大幅增加國防支出」韓克分析，因此政黨選擇向大眾迴避這類棘手問題，避免在選戰期間自陷困境。

韓克指出，當前德國主要政黨，特別是基民盟，普遍依賴民調與焦點團體（focus groups）訪問來決定選戰策略，這已成為現代競選的標準模式。

韓克警告，民調與焦點團體訪談未必能準確評估德國真正的長期需求，不應依賴短期的選民情緒來制定選戰政策溝通內容。她強調，政治領袖的責任不只是回應民意，更應主動設定議題，引導選民關注真正關乎國家未來的問題。

此外，由於美國億萬富豪馬斯克支持德國極右派另類選擇黨(AfD)，他旗下X平台上的假消息散播因此備受關注。據路透報導，柏林地方法院7日裁定X須公開資料，讓研究人員追蹤煽動德國全國大選的網路假消息。X平台並未立即回應置評請求。

德國 民調 移民

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