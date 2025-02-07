我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

剛果監獄大暴動 160女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

編譯中心／綜合6日電
剛果監獄暴動造成160女囚遭性侵後，被活活燒死。（取材自Ｘ平台）
剛果監獄暴動造成160女囚遭性侵後，被活活燒死。（取材自Ｘ平台）

BBC、衛報報導，聯合國消息指出，剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件，有百餘名女性囚犯遭到強暴後被活活燒死。

由盧安達支持的M23叛軍從上月底開始控制果瑪後，有數百名囚犯從蒙澤恩澤監獄（Munzenze Prison）逃出。根據BBC看到的聯合國內部文件顯示，越獄期間，約有165名至167名女囚遭到數千名男囚性侵，而大多數受害女性在監獄遭縱火後，活活被燒死。

根據1月27日監獄暴動發生時的影片顯示，大批人群從燃燒的建築中逃出，背景可見濃煙升起，還有接續不斷的槍聲。此外，另一段影片拍攝到疑似越獄囚犯的隊伍在果瑪街頭四處走動。

果瑪是一座擁有超過百萬人口的重要城市，但自從M23叛軍在1月底占領這座城市後，便陷入血腥混亂，街頭屍橫遍野，甚至有飛彈飛過民宅上空。

聯合國維和部隊透露，自M23武裝組織進攻以來，至少2900人在戰鬥中喪生，其中2000具屍體已被埋葬，另有900具仍存放在果瑪的太平間內。

維和部隊指控盧安達支持M23的原因，是為了擴大在剛果的勢力範圍，還阻撓國際對果瑪暴行的調查，對於這些指控，盧安達與M23皆否認。另M23原先基於人道考量停火，但據消息人士透露，叛軍於5日再次發動攻勢，據稱已占領採礦重鎮尼亞比布韋（Nyabibwe）。

針對果瑪這次的慘案，聯合國官員持續呼籲安理會對剛果與盧安達施加壓力，讓雙方可以重新回到談判桌，避免人道災難持續擴大。

剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。（取材自Ｘ平台）
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。（取材自Ｘ平台）
剛果監獄外發生激烈槍戰，整個城市陷入無政府狀態。（取材自Ｘ平台）
剛果監獄外發生激烈槍戰，整個城市陷入無政府狀態。（取材自Ｘ平台）

監獄 聯合國 縱火

上一則

公共場合行納粹禮 澳洲反仇恨犯罪立法可囚1年

下一則

英國報復去年外交官遭逐 撤銷俄1外交官駐英資格

延伸閱讀

市長亞當斯：2027年關閉雷克島監獄不現實

市長亞當斯：2027年關閉雷克島監獄不現實
剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死
艾奈爾控12歲遭性侵3年 「惡魔」名導魯吉亞被判刑4年

艾奈爾控12歲遭性侵3年 「惡魔」名導魯吉亞被判刑4年
「動物不配住美國」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

「動物不配住美國」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
全日空一架空中巴士A380，示意圖。（路透）

全日空客機落地傳事故 機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

2025-02-02 04:48

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光