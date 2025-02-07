剛果監獄大暴動 160女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

剛果監獄暴動造成160女囚遭性侵後，被活活燒死。（取材自Ｘ平台）

BBC、衛報報導，聯合國 消息指出，剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄 暴動事件，有百餘名女性囚犯遭到強暴後被活活燒死。

由盧安達支持的M23叛軍從上月底開始控制果瑪後，有數百名囚犯從蒙澤恩澤監獄（Munzenze Prison）逃出。根據BBC看到的聯合國內部文件顯示，越獄期間，約有165名至167名女囚遭到數千名男囚性侵，而大多數受害女性在監獄遭縱火 後，活活被燒死。

根據1月27日監獄暴動發生時的影片顯示，大批人群從燃燒的建築中逃出，背景可見濃煙升起，還有接續不斷的槍聲。此外，另一段影片拍攝到疑似越獄囚犯的隊伍在果瑪街頭四處走動。

果瑪是一座擁有超過百萬人口的重要城市，但自從M23叛軍在1月底占領這座城市後，便陷入血腥混亂，街頭屍橫遍野，甚至有飛彈飛過民宅上空。

聯合國維和部隊透露，自M23武裝組織進攻以來，至少2900人在戰鬥中喪生，其中2000具屍體已被埋葬，另有900具仍存放在果瑪的太平間內。

維和部隊指控盧安達支持M23的原因，是為了擴大在剛果的勢力範圍，還阻撓國際對果瑪暴行的調查，對於這些指控，盧安達與M23皆否認。另M23原先基於人道考量停火，但據消息人士透露，叛軍於5日再次發動攻勢，據稱已占領採礦重鎮尼亞比布韋（Nyabibwe）。

針對果瑪這次的慘案，聯合國官員持續呼籲安理會對剛果與盧安達施加壓力，讓雙方可以重新回到談判桌，避免人道災難持續擴大。