我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

英國報復去年外交官遭逐 撤銷俄1外交官駐英資格

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國外交部6日召見俄羅斯駐英大使，並撤銷一名俄羅斯使館外交人員的駐英資格，以回應俄方去年11月驅逐一名英國駐俄使館人員：圖為俄羅斯駐英大使館。（中央社）
英國外交部6日召見俄羅斯駐英大使，並撤銷一名俄羅斯使館外交人員的駐英資格，以回應俄方去年11月驅逐一名英國駐俄使館人員：圖為俄羅斯駐英大使館。（中央社）

英國外交部6日召見俄羅斯駐英大使，並撤銷一名俄羅斯使館外交人員的駐英資格。英國外交部表示，這是回應俄方去年11月以毫無根據的指控，無端驅逐一名英國駐俄使館外交官。

英國外交部一名發言人指出，英國不會容忍外交部人員遭受如此脅迫。未來俄方任何類似舉措皆會被視為「升高局勢」，英方將有相應回應。

英國外交大臣拉米（David Lammy）強調，英國將義無反顧堅定維護國家利益，絕對會回應俄羅斯對英國發動的行動。

俄羅斯去年11月以「從事威脅俄羅斯國家安全的情報和顛覆活動」、以及申請入境時提供虛假資料為由，宣布驅逐一名英國駐俄大使館官員，限期兩周內離境。俄羅斯外交部並召見英國駐俄大使。

英國外交部一名發言人當時表示，這不是第一次俄羅斯針對英國外交部人員進行惡毒且無根據指控，「我們會在適當時機回應」。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）去年11月宣稱，遭驅逐的英方駐俄人員派遣自英國外交部東歐暨中亞事務司，任職於英國駐俄使館政務組，是接替8月遭俄方驅逐的6名英國情報人員之一。英方相關人員遭指控以外交頭銜為掩護，從事間諜活動。英國政府強調俄方指控毫無根據。

去年5月，英國政府曾驅逐俄羅斯駐英武官，理由為他的實際身分是情報人員、在英國非法從事情報活動。

英國政府當時除了召見俄羅斯駐英大使，並剝奪俄羅斯在英數件資產的外交地位，理由包括俄方以相關建物為基地，從事情報和顛覆破壞等惡意活動。

俄羅斯隨後於去年7月以反制英國政府的「敵意活動」為由，限制英國駐莫斯科大使館和駐葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）總領事館人員在俄羅斯境內的行動，包括若要前往莫斯科或葉卡捷琳堡「方圓120公里自由活動區」以外的地點，必須至少在啟程前5個工作天知會俄方，並提供行程目的、路線、預定接觸人士、住宿地點等資料。

除了外交戰，俄羅斯也侵擾英國周邊水、空域，並涉及在英國境內的縱火、爆炸等顛覆破壞活動，相關行動在俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭、且英國持續積極支援烏克蘭後，有升高趨勢。

英國國防大臣希利（John Healey）去年變更交戰規則（ROE），允許海軍更貼近監控侵擾英國周邊水域的俄方船艦。

俄羅斯 大使館 烏克蘭

上一則

剛果監獄大暴動 160女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

下一則

首爾東京豪宅飆漲 紐約倫敦慘澹 泰國飯店式豪宅冠亞洲

延伸閱讀

26美元就能當「貴族」 全球最迷你國家賣領土、爵位

26美元就能當「貴族」 全球最迷你國家賣領土、爵位
俄烏和平計畫提前曝光？傳川普要求4/20停火、烏克蘭不得加入北約

俄烏和平計畫提前曝光？傳川普要求4/20停火、烏克蘭不得加入北約
2017年倫敦格蘭菲塔惡火奪72命 當局宣布即將拆除

2017年倫敦格蘭菲塔惡火奪72命 當局宣布即將拆除
英國藥廠AZ癌症藥物銷售強勁 2024年淨利大增18%

英國藥廠AZ癌症藥物銷售強勁 2024年淨利大增18%

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
全日空一架空中巴士A380，示意圖。（路透）

全日空客機落地傳事故 機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

2025-02-02 04:48

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光