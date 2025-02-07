首爾東京豪宅飆漲 紐約倫敦慘澹 泰國飯店式豪宅冠亞洲

根據房產業者萊坊（Knight Frank）公布數據，許多亞洲城市的豪宅價格以二位數之姿大幅成長；圖為東京鐵塔附近建築物。（圖／123RF）

許多亞洲城市的豪宅價格以二位數之姿大幅成長，但紐約、倫敦及香港 則表現慘澹。

彭博資訊報導，根據房產業者萊坊（Knight Frank）公布的數據，首爾、杜拜、東京售價位居前5%的頂級房產，去年第4季房價 分別飆升了18%、17%以及13%。縱使南韓政局不穩，仍無損首爾豪宅價格上漲。杜拜更是出現1億美元的奢華物件，以吸引超富。日本借貸成本升高，但日圓走貶，仍吸引外國買家在東京置產。

相較之下，紐約與倫敦的頂級房產價格，上季分別較前年同期下跌0.3%及1%。雖然紐約豪宅市場有些許回溫跡象，倫敦卻經歷了2020年以來表現最差的一年。香港房價也走低。

儘管借貸成本攀升與政治不穩定，影響部分高檔房市，但整體經濟成長強勁，加上富有投資客的需求，都使豪宅價格迎來轉機。

萊坊豪宅指數上季締造去年第1季來的最佳表現。該指數所調查的44個城市中，去年房價平均年增3.2%，且有34個城市上季價格出現年增。

此外，飯店式豪宅也愈來愈受歡迎，根據「曼谷郵報」報導，普吉島旅宿暨不動產顧問公司C9 Hotelworks表示，泰國 今年推出的飯店式豪宅數量高居亞洲各國之冠，其中又以觀光勝地普吉島和曼谷最多。普吉島26項飯店式豪宅建案共4771戶最多，領先菲律賓馬尼拉、曼谷、馬來西亞吉隆坡和芭達雅等城市。

C9 Hotelworks董事巴奈特說：「飯店式豪宅正驅動著泰國房地產市場，在未來數年內有很大的成長潛力。未來3到5年內，亞洲的飯店式豪宅數量將翻倍，例如四季飯店（Four Seasons Hotels and Resorts ）接下來的開發案有6成5都是飯店式豪宅。」

2024年國際知名飯店在亞洲推出的飯店式豪宅，總值266億美元創下新高，總共6.8萬戶，其中有23.3%位於泰國，其次是菲律賓的17.3%、南韓11.6%，馬來西亞、越南、印度等新興市場合計24.5%。

「飯店式豪宅」提供酒店服務，更享有住宅產權，能由品牌飯店所建置，更可由豪宅品牌開發商做完整的打造，受歡迎的程度及溢價的價值也深獲市場認同，未來預料將成為頂級豪宅發展的核心趨勢之一。