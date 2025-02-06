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川普擬援助烏克蘭換稀土 澤倫斯基籲美企投資礦業

編譯中心／綜合5日電
烏克蘭總統澤倫斯基5日（左）在基輔出席與英國外交大臣的會議。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基5日（左）在基輔出席與英國外交大臣的會議。（歐新社）

美國總統川普表示希望與基輔當局達成協議，以美方援助換取烏克蘭礦產後，烏克蘭總統澤倫斯基4日呼籲美國企業投資當地稀土資源。

澤倫斯基去年曾向共和黨提出以稀土礦產換取軍事援助的想法，他表示由於美國已幫助烏克蘭抵禦俄羅斯軍隊，因此允許美國企業取得這些礦產是「公平的」。

根據澤倫斯基辦公室發表的評論，澤倫斯基表示：「我希望美國企業在這裡開發這塊領域。」

他說：「我們願與合作夥伴共同發展這一切，他們既協助我們保護土地，又用武器與制裁方案擊退敵人，這絕對是公平的。」

澤倫斯基稱這個想法是結束與俄羅斯3年戰爭所謂「勝利計畫」中的「經濟要點」。

澤倫斯基說，他的團隊本周與川普的烏克蘭暨俄羅斯問題特使凱洛格交談，並正在安排美國代表團來訪。基輔當局一直試圖與川普新政府建立密切關係，川普表示希望盡快結束俄烏之間持續近3年的戰爭。

澤倫斯基說，他的幕僚長葉爾馬克已與川普的國家安全顧問瓦爾茲交談；他的團隊前一天還與凱洛格交換意見。

葉爾馬克在會談中提到，他談到戰場局勢以及動員補充烏克蘭人力的進展。雙方同時也討論安排澤倫斯基與川普會晤的必要性。

川普3日表示希望烏克蘭向美國提供稀土和其他資源，以換取美國在經濟上支持烏克蘭的戰爭行動。

澤倫斯基在基輔的記者會上回應川普表示：「早在去年9月我們與川普總統會晤時，就談到了這個問題。」他說，盟友們協助烏克蘭戰鬥，烏克蘭願意接受這些盟友們的投資。

澤倫斯基 烏克蘭 川普

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