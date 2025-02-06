澳洲、南韓公務電腦1主因禁用DeepSeek 學校、企業跟進

澳洲及韓國政府相繼禁用DeepSeek，引發外界關注。（中通社）

澳洲政府4日禁止政府設備使用深度求索（DeepSeek ）產品，部分澳洲大專院校也相繼跟進，建議教職員若有與政府部門合作計畫，或其電子設備存有校方資料，應刪除並避免下載任何DeepSeek產品；南韓 政府也暫禁公務電腦使用DeepSeek。

澳洲內政部4日表示，在進行風險評估後，確認DeepSeek的產品、應用程式及網路服務對政府構成「不可接受的安全風險」，因此要求各政府機關識別並移除系統與裝置內的DeepSeek產品與服務，並禁止在政府設備上訪問、使用或安裝相關軟體。

由於澳洲多所大專院校與國防部等安全部門有研究合作，部分學校選擇採取同樣的防範措施。例如，新南威爾斯大學今已透過校內信通知教職員，「強烈建議」遵循政府指引。

校方指出，若涉及與任何政府機構的合作，包括國防部相關計畫，應嚴格遵守政府準則，避免在校方設備上使用或下載DeepSeek產品。校方並「強烈鼓勵」所有教職員將政府準則作為最佳措施。此外，若個人裝置內存有校方資料，應立即刪除、或避免在該裝置上安裝DeepSeek。

另一方面，南韓產業通商資源部的一名官員5日說，他們已基於安全疑慮暫時禁止員工電腦能讓中國人工智慧（AI ）新創公司DeepSeek進行存取。這使南韓成為最新一個對DeepSeek下禁令的國家。

綜合路透和韓聯社報導，南韓政府4日已對各部會機關發布公文，要求公務員在工作時使用DeepSeek或美國公司OpenAI的ChatGPT等生成式AI工具時，須多加留意。國營南韓水力核能電力公司也已在本月稍早宣布，內部禁用DeepSeek在內的AI服務。

南韓個人資料保護委員會已於1月31日發函DeepSeek總部，要求其說明收集的使用者個資項目及如何處理和保存。

南韓資訊科技大廠Kakao 4日公布與OpenAI建立合作伙伴關係，5日也表示，基於安全考量告知員工不要在商務用途使用DeepSeek，網路巨頭Naver已要求員工不要在公司外部環境使用生成式AI；電信業者LG U+同樣在5日發布資安公告禁用DeepSeek，三星、SK、LG等電子大廠均在內部持續開發生成式AI，並禁止員工在電腦使用未經授權的外部程式。

英國科技副大臣瓦朗斯（Patrick Vallance）則認為，DeepSeek凸顯AI不會被兩、三家企業主宰，英國或許可從中獲益。

英國「泰晤士報」5日報導，瓦朗斯4日晚間在倫敦出席「伊麗莎白女王工程成就獎」頒獎典禮期間提到，「我們正處於真正的競爭時代」。

他說，DeepSeek的經驗顯示，小型新創公司也能造成改變。他預期未來市場上將出現更多企業、提供更多創新。