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南韓要推230億美元的高科技基金 政府部門禁用DeepSeek

編譯簡國帆／綜合外電
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南韓將成立一檔規模超過34兆韓元的（230億美元）的高科技基金。(美聯社)
南韓將成立一檔規模超過34兆韓元的（230億美元）的高科技基金。(美聯社)

南韓將成立一檔規模超過34兆韓元的（230億美元）的高科技基金，為電池和生技業者、及其他先進科技開發業者，提供低廉融資。同時，南韓各部會也正陸續禁止內部電腦使用中國大陸的生成式人工智慧（AI）平台DeepSeek

韓國經濟日報報導，在美國總統川普推行保護主義政策的威脅、以及DeepSeek進展震撼全球後，南韓企劃財政部5日宣布成立暫時名為「高科技產業基金」的高科技基金，代理總統的企劃財政部崔相穆表示，「這檔基金籌得的金額，將是半導體融資支持計畫（17兆韓元，約230億美元）的兩倍，並以多種形式提供支持，包括低利率貸款和股權投資」。目前南韓正在執行專門提供給晶片業的17兆韓元融資支持計畫。

高科技產業基金將由韓國產業銀行（KDB）管理，涵蓋範圍包括先進產業的中小型零組件與原料生產商，這檔基金的細節將在政府3月與國會討論修訂相關法律後，再行敲定。

南韓政府今年也將提供價值1.5兆韓元（10.3億美元）的擔保，支持綠能科技與低碳轉型企業，其中2,800億韓元用於支持綠能科技創新，特別是還在發展早期階段的新創公司。

另外，韓聯社引述企劃財政部官員指出，企劃財政部計畫封鎖存取DeepSeek的管道，「基於DeepSeek在國內外引發的多種技術憂慮，我們計劃在能連到外部網路的個人電腦，封鎖存取該服務的管道」。南韓外交部、產業通商資源部以及國防部都在限制內部電腦對DeepSeek的使用，統一部也打算跟進。

南韓 DeepSeek 財政部

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