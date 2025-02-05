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韓檢控總統尹錫悅戒嚴時 曾下令封鎖媒體、切斷水電

編譯中心╱綜合4日電
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南韓檢方調查，總統尹錫悅在宣布緊急戒嚴前後，親自指示封鎖新聞媒體，通過消防廳對其採取斷水斷電措施。

韓聯社報導，南韓法務部3日向國會法制司法委員會提交的涉總統尹錫悅帶頭發動內亂案的起訴書中，具體包括上述內容。根據起訴書，尹錫悅在去年12月3日宣布緊急戒嚴之前，向前行政安全部長官李祥敏展示包含各項戒嚴後措施的文件。文件內容為，在0時左右封鎖MBC、JTBC、「京鄉新聞」等媒體，通過消防廳切斷水電。

據調查，尹錫悅和前國防部長官金龍顯事先編制和列印了寫有戒嚴後措施的文件，以分發給接到消息後聚集到總統室的國務委員們。按照尹錫悅上述指示，李祥敏在布告令發布後的去年12月3日晚11時34分左右，與警察廳廳長趙志浩通話，確認警方所採取的措施情況。他隨後向消防廳廳長指示配合斷水斷電措施。

訴狀內容還顯示，在戒嚴兩天前，尹錫悅與金龍顯討論了投入國會和中央選舉管理委員會的兵力規模，相關內容與金龍顯出席尹錫悅彈劾案庭審時發表的證詞相左。起訴書還指控尹錫悅親自向前陸軍首都防衛司令部司令李鎮雨打電話，要求其阻止國會通過解除戒嚴議案。

尹錫悅 戒嚴 南韓

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