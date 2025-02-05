瑞典校園槍擊釀10死史上最慘 動機不明槍手自盡

瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）一所成人教育中心4日發生槍擊事件，造成包括槍手在內約10人死亡。（路透）

瑞典 警方4日表示，瑞典中部奧勒布羅市一所學校發生槍擊 事件，造成10人死亡，相關單位出動大批人力因應；瑞典總理克里斯特森說，這是瑞典史上最嚴重的大規模槍擊事件，司法部 長斯特莫以「非常嚴重」形容本案。

英國廣播公司BBC報導，瑞典警方表示，遇襲學校是一所成人教育中心，但現場也有兒童學校。此次攻擊事件共造成大約十人死亡，還要確認具體數字，受害者的身分也有待確認。警方認為，槍手是一名男子，已經死亡，為單獨犯案，但作案動機還正在調查當中；警方也說，他們不認為這起事件和恐怖主義有關。

瑞典「快報」引述消息人士說法，嫌犯開槍自盡，但當地警方表示危機尚未結束，建議民眾遠離開地區，附近學校也進行疏散。

瑞典總理克里斯特森將這次槍擊，描述為瑞典史上，最嚴重的大規模槍擊事件。司法部長斯特莫告訴瑞典通訊社：「奧勒布羅市傳出的暴力事件非常嚴重。警方在現場持續行動。政府與警方密切聯繫，並緊盯事態發展。」

奧勒布羅市位在瑞典首都斯德哥爾摩西方大約200公里，該所成人教育中心位於其他學校所在的校園內，而成人教育中心的學生大多是20歲以上尚未完成小學或中學教育者。先前警方一度將學生和教職員工留在建築物內，後來疏散他們。

教師莉娜向瑞典公共廣播電台SVT表示，她在自己上課的地方附近聽到大約10聲很近距離的槍響，稱當時學生人數不多，許多人考試完就回家了。

瑞典鮮少發生校園攻擊事件，但近年來已發生數起以刀或斧頭等其它武器攻擊致人受傷或死亡的事件。