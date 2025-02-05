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普亭恢復蘇聯時期歌唱賽 邀這些友好國家對抗西方文化

編譯中心╱綜合4日電
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俄羅斯總統普亭。（路透）
俄羅斯總統普亭。（路透）

俄羅斯總統普亭3日簽署命令，恢復蘇聯時期的「國際廣播與電視組織歌唱大賽」，預計將有中國、古巴及巴西等「友好國家」參與，以對抗墮落的現代西方文化。

路透報導，普亭已簽署命令，下令今年在俄羅斯首都莫斯科舉行「國際廣播與電視組織歌唱大賽」。據了解，普亭已吩咐克里姆林宮高官及政府官員為這場活動作準備，預計中國、古巴及巴西等「友好國家」將會參與。

「國際廣播與電視組織歌唱大賽」最早於1960年代由蘇聯時期領袖布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）發起，當時有東歐地區及古巴等共產國家參與，以對抗西方資本主義的「歐洲歌唱大賽」。在蘇聯瓦解後，俄羅斯曾參與「歐洲歌唱大賽」，但在2022年入侵烏克蘭後被禁止參賽。

「歐洲歌唱大賽」經常表揚LGBT+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）主題及表演者。相較之下，「國際廣播與電視組織歌唱大賽」將採取更嚴肅的基調，強調尊重「傳統的普世、精神和家庭價值」。

另據烏克蘭通訊社報導，烏克蘭總統澤倫斯基日前接受美聯社專訪警告，儘管北韓軍隊在俄羅斯庫斯克遭遇嚴重兵損，甚至開始從前線「消失」，還有數十名俄羅斯與北韓重要幹部戰死，但是北韓預計未來還會加派2萬至2萬5000名士兵增援俄羅斯。

澤倫斯基在訪問中透露，俄羅斯不斷加強與北韓的軍事合作，且從掌握到的線報可以得知，北韓預計將加派超過2萬至2萬5000名的士兵前往俄烏戰場。不過，澤倫斯基並未明確指出派兵時間點。

報導指出，澤倫斯基提到烏軍1月31日在庫斯克展開強攻，向俄軍中央指揮所發射飛彈攻擊，導致共數十名俄羅斯和北韓高層軍官戰死，「我軍使用飛彈和各種類型的武器，他們則損失數十名軍官」。

基輔獨立報也報導，澤倫斯基透露，俄羅斯自去年11月部署於庫斯克的1萬2000名北韓士兵，迄今已有約4000人陣亡。

烏克蘭總統澤倫斯基接受美聯社訪問。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基接受美聯社訪問。(美聯社)
俄羅斯總統普亭恢復辦蘇聯時代歌唱大賽，邀請中國、古巴等盟友參加，聲稱要對抗墮落的...
俄羅斯總統普亭恢復辦蘇聯時代歌唱大賽，邀請中國、古巴等盟友參加，聲稱要對抗墮落的西方文化；圖為2021年5月16日，歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）在荷蘭開幕，俄羅斯參賽者Manizha出席。（路透）

俄羅斯 北韓 澤倫斯基

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