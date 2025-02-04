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瑞典校園槍擊案釀至少10死 槍手開槍自盡

編譯徐榆涵／即時報導
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瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）一所成人教育中心4日發生槍擊事件，造成包括槍手在內約10人死亡。(歐新社)
瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）一所成人教育中心4日發生槍擊事件，造成包括槍手在內約10人死亡。(歐新社)

瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）一所成人教育中心4日發生槍擊事件，造成包括槍手在內約10人死亡，瑞典總理克里斯特森說，這是瑞典史上最嚴重的大規模槍擊事件。

BBC、衛報報導，瑞典警方表示，中部城市奧勒布羅一所成人教育中心4日下午12點30分左右發生槍擊事件，造成大約10人死亡，具體數字還有待確認，受害者的身分尚待確釐清。警方認為，男性槍手已經死亡，是單獨犯案，但作案動機還有待調查，初步認定不是恐怖攻擊。

當地政府表示，還有6名成人被送醫治療，其中5人受槍傷，1人輕傷。

報導指出，奧勒布羅市位在瑞典首都斯德哥爾摩西方大約200公里，該所成人教育中心位於其他學校所在的校園內，而成人教育中心的學生大多是20歲以上尚未完成小學或中學教育者。

瑞典總理克里斯特森將這次槍擊形容為，瑞典史上最嚴重的大規模槍擊事件，稱對於整個瑞典，這是非常痛苦的一天。

瑞典《快報》（Expressen）引述消息人士說法，嫌犯已開槍自盡，但當地警方表示危機尚未結束，建議民眾遠離開地區，附近學校也進行疏散。

教師莉娜（Lena Warenmark）向瑞典公共廣播電台SVT表示，她在自己上課的地方附近聽到大約10聲很近距離的槍響，稱當時學生人數不多，許多人考試完就回家了。

瑞典鮮少發生校園攻擊事件，但近年來已發生數起以刀或斧頭等其它武器攻擊致人受傷或死亡的事件。

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瑞典 槍擊

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