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川普：我若被暗殺 美國將徹底毀滅伊朗

川普兒子遭控 在威尼斯潟湖違法獵殺保護禽類

中央社／羅馬5日專電
川普的長子小唐納。（美聯社）
川普的長子小唐納。（美聯社）

美國總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.），被控在義大利威尼斯潟湖區違法獵殺受保護的禽類。該區力倡環保的議員已向警方報案，指控小唐納觸法。

義大利威內托區（Veneto）議員扎佐尼（Andrea Zanoni）發布新聞稿指出，他在小唐納創立的全球探險網站Field Ethos中，看到一部去年底拍攝的影片，其中有在威尼斯潟湖獵鴨的場景；影片拍攝地點Valle Pierimpie是受歐盟規範的特別保護區，從畫面可見，小唐納與其他人在此獵殺了幾隻禽類。

扎佐尼表示，小唐納在影片中獵殺了一種瀆鳧（Casarca），這是在歐洲相當罕見的禽類，受到歐盟鳥類與野生動物法規保護，殺害或拘留此種動物可受刑事與行政制裁，義大利依法有權在境內執行管轄權。

扎佐尼聲明指出，小唐納無權在義大利打獵，只有居住在義大利某些區域的居民有權在當地打獵，因為打獵必須持有證照，而證照須由該區居民提出申請。

扎佐尼表示已提出檢舉，要求區域政府說明，將對相關違法行為採取何種制裁，包括撤銷或暫停違法狩獵公司的授權。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，義大利「綠黨和左翼聯盟」（AVS）國會議員已同步向中央政府提出質疑，其他在野黨「五星運動」（M5S）與「民主黨」（PD）也表態會跟進提出質詢。

安莎報導，義大利環境和能源安全部長弗拉廷（Gilberto Pichetto Fratin）對此回應指出，他正在等待報告，以了解更多狀況並掌握有關此案的所有資訊。

義大利 小唐納 歐盟

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