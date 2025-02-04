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慶祝金正日冥誕 北韓開放預訂邊境城市羅先旅團

編譯中心／綜合3日電
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2020年初，北韓以防疫為由對外國遊客關閉了國門。（美聯社）
2020年初，北韓以防疫為由對外國遊客關閉了國門。（美聯社）

有中國旅行業者3日表示，已開放前往北韓邊境城市羅先(Rason)的團體旅遊預訂行程。這是北韓當局為了慶祝前領導人金正日(Kim Jong Il)的生日，提供外國遊客自新冠疫情大流行以來，首次前往北韓旅遊的機會，對此北韓與中國都未對北韓開放對外旅遊發表評論。

中央廣播電台報導，位於北京的高麗旅行社表示，2月的羅先團體旅遊將是「自2020年1月關閉邊境以來，遊客首次返回北韓的旅遊行程」，並將前往慶祝北韓最重要的節日之一、金正日的生日。

北韓現任領導人金正恩的父親金正日的生日為2月16日，這一天被定為「光明星節」(Day of the Shining Star)，通常會舉行包括軍事閱兵在內的大規模公共慶祝活動。

高麗旅行社提供的行程還包括參觀北韓工廠、學校和銀行，遊客並可以在銀行開設自己的北韓銀行帳戶。

不過，高麗旅行社表示，儘管已開放外界預訂旅遊行程，但是「尚未確定」，並接著表示，「正在等待來自中國當局關於開放中國一側邊境的信息」。

另一家旅行社青年先鋒旅行社(Young Pioneer Tours)，也在今年1月推出羅先旅遊套裝行程。

與中國接壤的羅先在1991年成為北韓第一個經濟特區，並成為新經濟政策的試驗地。這裡是北韓第一個合法市場交易地，實施與北韓其他地區不同的簽證制度。

北韓 邊境 疫情

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