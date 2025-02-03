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以總理訪美 啟動2階段停火談判 以媒：他考慮恢復戰爭

編譯中心／綜合2日電
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以色列總理內唐亞胡2日啟程前往美國，展開以哈停火協議第2階段談判。有報導指出，內唐亞胡考慮恢復加薩戰爭。圖為示威者上月25日在特拉維夫扮作美國總統川普操控以色列總理內唐亞胡玩偶。（路透）
以色列總理內唐亞胡2日啟程前往美國，展開以哈停火協議第2階段談判。有報導指出，內唐亞胡考慮恢復加薩戰爭。圖為示威者上月25日在特拉維夫扮作美國總統川普操控以色列總理內唐亞胡玩偶。（路透）

以色列總理內唐亞胡2日啟程前往華府，3日在華府會晤美國總統川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff），4日在白宮會晤川普，討論加薩走廊的事務，並展開以哈停火協議第2階段談判。而哈瑪斯政治局成員阿布馬祖克（Mousa Abu Marzouk）3日率團訪問俄羅斯。

路透報導，以色列總理辦公室表示，內唐亞胡此行與魏科夫會面，並討論以色列在停火方面的立場。而魏科夫也預計另外跟埃及與卡達的官員會談。埃及與卡達過去15個月在美方支持下，於以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間扮演居間斡旋的角色。

以色列與哈瑪斯上月達成一項複雜的停火協議，並分三階段執行，且暫停位於加薩走廊的戰鬥活動。哈瑪斯迄今已釋放18名人質，以交換數百名被囚禁在以色列的巴勒斯坦人。目前仍有逾70名人質被關押在加薩走廊。

中央社引述法新社報導，埃及、卡達、哈瑪斯、以色列代表的正式磋商日期尚未敲定。以哈停火協議第一階段為期42天，且即將於3月期滿。

以色列總理辦公室表示，魏科夫將與卡達及埃及的人員磋商，然後才會與內唐亞胡討論「推動談判的腳步，包含代表團啟程談判的日期」。

停火協議的第二階段預計包含釋放其餘被關押的人，以及就永久結束戰爭進行談判。

按當前加薩停火協議，首階段從1月19日起為期42天，第二階段具體安排須不遲於首階段的第16天，即2月3日，開始商討。

另據以色列時報報導，該國愈來愈多報導顯示內唐亞胡似在認真考慮應執政聯盟極右成員的要求，恢復加薩戰爭的可能。第13頻道電視台援引高官消息報導，內唐亞胡日前就此開會，還叫國防部提交作戰計畫。

此外，以色列國防部總幹事扎米爾（Eyal Zamir）上獲提名為總參謀長，接替為哈瑪斯突襲引咎請辭、定於3月6日離任的哈萊維。

以色列 哈瑪斯 加薩

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