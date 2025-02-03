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比利時選後8個月終有新政府 5黨達聯合執政協議

編譯中心／綜合2日電
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比利時5個政黨達成聯合執政協議，由荷語區民族主義政黨領導人德威弗擔任總理。（路透）
比利時5個政黨達成聯合執政協議，由荷語區民族主義政黨領導人德威弗擔任總理。（路透）

比利時終於不再創下新政府難產的世界紀錄。國會改選後歷經八個月，五個政黨達成聯合執政協議，將由荷語區民族主義政黨領導人德威弗擔任總理，推動加稅、減福利、收緊移民、重返核電等新政。

多黨制且多語區制的比利時，曾2度創下新政府組閣協商期超過一年的世界紀錄，去年6月聯邦議會改選後，由獲得最多選票（16.7%）的荷語區新法蘭德斯聯盟（N-VA）黨魁德威弗（Bart De Wever）領銜與他黨尋求合作，但仍數度卡關。

還好這次組閣談判期只寫下比利時本身第三長的紀錄，德威弗在1月31日晚間向國王菲力普（King Philippe）報告完成協商的好消息。

新法蘭德斯聯盟將與同屬荷語區中間偏右的基督教民主黨（CD&V）、法語區中間偏右的改革行動黨（MR）和中間派的參與黨（Les Engagés）、中間偏左的荷語區社會黨（Vooruit）聯合執政。由於各黨代表色與美國亞歷桑納州（Arizona）的州旗顏色相同，因此新政府的暱稱就叫「亞歷桑納」。

據比利時通訊社（Belga）報導，聯合執政協議的新政共識包括課徵10%的資本利得稅、失業金領取期間縮短到2年、提早退休將減少福利而延退者將有紅利、新公民資格須通過國家考試、難民收容期前5年享有的社會福利將受限。

此外，聯合政府也決定改變前政府的核電退場政策，服役期最短的兩座核電廠將持續運作到2045年，並將投資發展新核能科技。

財政赤字和複雜多層的政治體制，向來是比利時政府效能的兩大痛點，這次聯合執政協商也同意在2029年之前廢除聯邦參議院（Senate）。

比利時通訊社指出，5黨協商尚未達成共識的議題，包括同意晚期失智症者安樂死、延長合法墮胎期，將待新政府上路後繼續討論。

比利時5個政黨達成聯合執政協議，由荷語區民族主義政黨領導人德威弗擔任總理。（路透...
比利時5個政黨達成聯合執政協議，由荷語區民族主義政黨領導人德威弗擔任總理。（路透資料照片）

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