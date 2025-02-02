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澳洲暴雨引「百年一遇」洪患釀1死 當局籲民眾至高處避難

中央社／雪梨2日綜合外電報導
昆士蘭州（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）以北約500公里的沿海地區欣欽布魯克郡（Hinchinbrook Shire）近日發生嚴重洪患，當地在2019年也發生過嚴重洪災，並損壞了數千件地產，圖為當時的災況。(路透)
昆士蘭州（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）以北約500公里的沿海地區欣欽布魯克郡（Hinchinbrook Shire）近日發生嚴重洪患，當地在2019年也發生過嚴重洪災，並損壞了數千件地產，圖為當時的災況。(路透)

澳洲暴雨引發洪水災情，導致1人喪命，當局2日呼籲昆士蘭州北部數以千計居民遷至地勢較高處避難。

昆士蘭當局說，昆士蘭州（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）以北約500公里的沿海地區欣欽布魯克郡（Hinchinbrook Shire）發生嚴重洪患，當地人口約1萬1000人。當局表示，鄰近敦士市（Townsville）的吉魯鎮（Giru）也受到影響，鎮上居民約387人。

路透社報導，昆士蘭州北部蘊藏豐富礦產資源，包括鋅、銀、鉛、銅和鐵礦，而敦士市是該地區主要基礎金屬加工中心。2019年，這個地區發生嚴重洪災，打斷了鉛與鋅精礦的鐵路貨運，並損壞了數千件地產。

地區緊急事務處理當局今天上午表示：「低窪地區居民應收拾好緊急避難包，轉往地勢較高的安全地點。當前情況可能會對生命和財產造成威脅。」

澳洲氣象預報人員在網站上表示，富含熱帶濕氣的低壓系統帶來大雨，引發洪水，還說24小時降雨量可能高達300毫米。

氣象預報顯示，局部強降雨和破壞性強風可能持續到下週初。

多年的反聖嬰現象（La Nina）導致澳洲東部近來頻頻發生洪患，包括2023年1月在北領地（Northern Territory）發生的「百年一遇」大洪水。

澳洲 洪水 暴雨

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