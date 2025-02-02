蘇丹內戰 一市場遇襲至少54死158傷

蘇丹的法希爾沙烏地教學婦幼醫院上月24日遭到無人機攻擊，至少70人不幸喪生。（美聯社）

蘇丹內戰越演越烈，蘇丹衛生當局透過聲明表示，準軍事團體「快速支援部隊」1日對首都喀土穆（Khartoum）的姊妹市恩圖曼（Omdurman）一處市場發動攻擊，造成至少54人喪命、158人受傷。

路透報導，快速支援部隊（Rapid Support Forces）發布聲明否認襲擊市場，並指控蘇丹政府軍發動針對平民的攻擊。

蘇丹政府軍與快速支援部隊之間的內戰於2023年4月爆發，內戰已經導致數以萬計的民眾死亡，還有數百萬人流離失所。

一位倖存者告訴表示：「砲彈打到菜市場的中央，所以才釀成這麼多死傷。」

大喀土穆地區在過去數個月是內戰雙方的激戰焦點，政府軍上個月奪回喀土穆的幾座基地，並不斷把快速支援部隊逼往喀土穆的市郊。

另據報導，當地官員和世界衛生組織稱，無人機 1月24日襲擊了蘇丹北達爾富爾州一家仍在運轉的醫院，造成至少70人死亡。

世衛 組織總幹事譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，襲擊發生時，醫院「擠滿了接受治療的患者」。

達爾富爾州州長米納維（Mini Minnawi）將醫院襲擊事件歸咎於RSF，蘇丹外交部也指控是RSF攻擊，並稱這起攻擊是一場大屠殺。

醫院在一份聲明中表示：「民兵使用無人機襲擊了醫院的急診室，造成70多名正在接受治療的平民喪生，其中大多數是婦女和兒童。」