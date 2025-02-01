買格陵蘭 美國務卿：沒開玩笑 丹麥：不當美屬地非玩笑

丹麥哥本哈根一些民眾示威，日前抗議美國總統川普對格陵蘭的聲索。（路透）

美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）表示，總統川普 （Donald Trump）先前說希望買下格陵蘭 （Greenland）不是開玩笑。

法新社報導，格陵蘭是丹麥自治領地，川普揚言接管引發丹麥不安。丹麥和美國都是北大西洋公約組織（NATO）成員國。

美國在格陵蘭島上的Pituffik Space Base太空基地。（路透）

魯比歐1月30日受訪時淡化美國對丹麥動武的威脅，但談到川普有關格陵蘭的言論時說「這不是開玩笑」。魯比歐告訴天狼星XM電台（Sirius XM）：「川普總統已表明他打算買下。」魯比歐說：「「這不是為了購地而購地。這符合我們國家利益，此事必須解決。」

丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）則表示，美國接管格陵蘭不符合該島的利益。拉斯穆森對丹麥公共廣播公司（DR）說：「當我們說格陵蘭當然不會成為美國的屬地時，這也不是一個玩笑」。

此外，最新民調顯示，85%格陵蘭人不希望家園變成美國領土；另一份調查顯示，現在有近一半丹麥人認為美國對丹麥構成威脅，比擔憂北韓或伊朗的比率還高。

魯比歐談到北約對丹麥的保障時說：「我們與他們有防禦協議，以便在格陵蘭遭受攻擊時出手保護。」他說：「若我們已承擔必須這樣做的責任，那麼我們不妨對當地發生的情況有更多的控制權。」

魯比歐也表示，他擔心尋求涉足北極的對手中國將透過國營企業在格陵蘭取得進展，「認為中方最終將試圖把他們在巴拿馬運河（Panama Canal）等地做的事搬到格陵蘭如法炮製，甚至可能短期內就會行動，有這種想法非常實際」。

拉斯穆森指出，「這不符合丹麥王國的利益」，丹麥王國包括丹麥、格陵蘭和法羅群島。這位丹麥外相補充說：「這也不符合格陵蘭的利益，這一點非常清楚。因此，讓我們把這個問題放在一邊」。他重申，格陵蘭屬於格陵蘭人，是非賣品。

拉斯穆森強調，「這不僅是（格陵蘭）自治法的規定，也是國際法的規定。你不能隨便出售這樣的東西，這種（做法）已經成為過去」。

丹麥「百林日報」（Berlingske）委託民調機構Verian對格陵蘭居民進行調查，85%受訪者不希望格陵蘭島變成美國的一部分，只有6%贊成，另9%說不確定。

線上調查機構YouGov在丹麥做的調查顯示，46%丹麥人認為美國對丹麥構成「非常大」或「很大」的威脅。覺得北韓會對丹麥構成威脅的比率44%、伊朗40%，這代表更多丹麥人覺得比起北韓或伊朗，美國才是個威脅；被問到有關格陵蘭的歸屬問題，78%丹麥受訪者反對把格陵蘭島賣給美國。多數丹麥人尊重格陵蘭的意志，高達72%的人說，是否要加入美國，應該由格陵蘭自己決定，而不是丹麥。