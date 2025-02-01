在瑞典焚可蘭經抗議者遭槍殺 疑外國情報單介入已逮5人

抗議者默米卡 (Salwan Momika) 2023年7月20日在瑞典斯德哥爾摩的伊拉克大使館外，計畫焚燒可蘭經和伊拉克國旗，如今在瑞典已遭槍殺身亡。（美聯社）

伊拉克籍焚燒可蘭經抗議人士默米卡（Salwan Momika）於瑞典 時間1月29日晚間在斯德哥爾摩近郊的家中遭槍殺身亡，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，恐怕有外國情報單位高度介入，瑞典警方目前已逮捕5名沒有前科的嫌疑人。

根據瑞典媒體報導，38歲的默米卡當時正在社群媒體 上進行直播，事件發生當下有網友通報，警方獲報到場才將直播中斷。

默米卡自2023年開始多次在瑞典公開焚燒可蘭經，引起穆斯林社群強烈反彈，他的律師在命案發生後表示，默米卡很清楚，在焚燒可蘭經之後，有很多人在懸賞他的人頭，人身安全受到很大的威脅。

事發之後，瑞典警方循線逮捕了5名嫌疑人，這5名人士都沒有前科，其中3名透過代表律師否認犯行。

瑞典總理克里斯特森表示，瑞典安全局（SAPO）已經介入調查，現在還不確定此事件對國家安全的影響有多高，得等待警方調查結果，但可以確定的是，國安單位高度參與此案的調查，因為這很有可能是國外勢力介入所造成的命案。

默米卡的死亡在瑞典社會引起不同的反應，有人認為他污辱伊斯蘭信仰，被殺害是自找的，甚至幸災樂禍或慶祝他的死亡；有一群人則認為，默米卡不應該因為行使言論自由而被殺害。

瑞典左派雜誌ETC的評論認為，雖然默米卡的行為是相當不尊重伊斯蘭教的，也只是為了挑釁與憎恨而行動，但默米卡的死反映了瑞典的失敗，讓伊斯蘭極端分子殺了默米卡，他不應該因為自己的想法而喪命，瑞典不應該是一個可以讓極端分子有機會在社會法治外「平行執法」的地方。

瑞典「晚報」（Aftonbladet）的政治版主編林柏格（Anders Lindberg）表示，默米卡因焚燒可蘭經已經被以「種族仇恨罪」起訴，原定在1月30日要審判，但延後到2月3日。

他認為，雖然目前還不確定犯罪動機，但最可能的動機應該跟焚燒可蘭經有關，而政治謀殺是完全不可接受的，默米卡的安全受威脅是公開的事實，但瑞典警方卻還是讓政治謀殺發生了，這是瑞典的失敗。

命案發生之後，丹麥國安單位也跟住在丹麥極右派的焚燒可蘭經抗議人士帕魯丹（Rasmus Paludan）聯絡，希望確保他的安全。帕魯丹表示，因為他住在丹麥所以他不擔心。

默米卡在喪生前最後一個社群媒體的發言中表示，他對自己的行為不感到後悔，反而覺得驕傲。默米卡是伊拉克公民，2018年到瑞典尋求政治庇護 ，得到3年的居留權，2023年因為焚燒可蘭經以「種族仇恨罪」遭起訴。