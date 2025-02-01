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日本外籍勞工逾230萬人創新高 人數排第一不是中國人

編譯中心／綜合31日電

日本政府公布數據顯示，截至去年10月日本的外籍勞工數略高於230萬人，再創有記錄以來新高，日本正積極應對因為人口老化而加劇的勞動力短缺問題。

中央社引述法新社報導，根據厚生勞動省的數據，2024年10月日本外籍勞工人數超過230萬，比前一年增加約25萬4000人，這是2008年有記錄以來的最大年度增長，總數從10年前2014年的大約78萬8000人增加約2倍。

根據世界銀行（World Bank），日本65歲以上的老年人口占比高居全球第2，僅次於摩納哥，而其較為嚴格的移民法規使勞動力短缺問題日益嚴重。

數據還指出，日本外籍勞動力的前3大國籍依序為越南、中國和菲律賓，製造業、餐旅業及零售業則是最多外籍勞工從事的工作領域。

據報導，從國籍來看，來自越南的人數最多，達57萬708人，約占整體的四分之一；其次則為中國40萬8805人和菲律賓24萬5565人。

另一方面，從和前一年相比的成長率來看，依次為緬甸61％、印尼39.5％和斯里蘭卡33.7%。

日本政府資助的「技能實習生」計畫仍占據外籍勞工的不小比率，達到20.4%。

日本 勞工 越南

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