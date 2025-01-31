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日本埼玉道路塌陷現巨坑 司機已受困3天 120萬人用水受限

編譯中心／綜合30日電
日本埼玉縣八潮市28日出現的天坑旁，竟又有另一處天坑。（路透）
日本埼玉縣八潮市28日出現的天坑旁，竟又有另一處天坑。（路透）

日本埼玉縣八潮市一路口28日發生路面塌陷，導致一名74歲男司機遭吞噬，已被困3天；30日，道路塌陷面積進一步擴大，約120萬名當地居民被限制使用自來水。 　　

中新社報導，八潮市一處道路28日發生路面塌陷，出現直徑約10米、深約10米的大坑，一輛經過的卡車墜入其中，74歲的男性卡車司機被困。截至當地時間30日21時，陷入坑內的卡車司機仍未被救出，生死未卜。 

消防員29日凌晨1時吊起貨車，可惜只吊出車斗，車頭仍殘留在天坑內。　　

當地消防部門稱，截至30日淩晨，事發道路又發生兩次塌陷，大坑的直徑擴大至約20米， 附近餐廳招牌倒塌、電線杆下沉。司機事發後原，還能與救援人員對話，但後來逐漸失去聯繫。　　

埼玉縣政府說，本次道路塌陷或為下水管道老化引發。隨著沙土流入下水管道，地下出現空洞，車輛經過時道路因承重過大發生塌陷。由於下水管道堵塞的可能性較高，上游地區繼續用水恐導致大量污水噴出，埼玉縣政府已要求相關地區約120萬名居民限制使用自來水。 　　

塌陷發生後，日本國土交通省已下令各地緊急排查是否存在下水管道破損的類似情況。日本朝日電視台援引國土交通省統計數據報道，截至2022年，日本全國下水管道總長約49萬公里，其中超過50年耐用年限的已達約7%；到2042年，超過50年耐用年限的下水管道將達到約40%。

日本埼玉縣八潮市28日出現的天坑旁，竟又有另一處天坑。（路透）
日本埼玉縣八潮市28日出現的天坑旁，竟又有另一處天坑。（路透）

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